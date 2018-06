Elevul din Focşani care a făcut amor cu directoarea liceului de artă, primul interviu. "Dragostea este o artă". Ce pasiuni mai are FOTO

"Afinitatea pentru clovni a pornit de la o jucărie veche pe care am păstrat-o de mic. Totul a îmceput de la o temă - a carnavalului. Și fiindcă am avut această temă, am expus în cadrul expoziției intitulată „Identități" cu ajutorul bursei „Tinere talente". Am început tema cu portrete de clovni....care să exprime stări și moravuri ( clovni triști, veseli, filosofi sau poeți etc). Am vrut să încep o nouă tema legată de lumea satului și să valorific câmpul, fiindcă am copilărit în acea zonă, dar mi-am dat seama că n-am epuizat subiectul legat de circ, prin urmare am ales să continui lucrările cu această temă. Pe urmă voi explora o altă tematică, voi încerca să absorb cât mai mult frumos din această lume", a spus Ovidiu Saghin.

"Cred că iubirea este o formă de artă supremă. Dar e foarte greu de definit, este foarte greu de înțeles...mulți dintre noi cred că știu să iubească. Eu n-aș putea spune că am învățat acest lucru pe care îl găsesc prioritar, îmi pun multe întrebări asupra acestui fapt. De altfel...cum ai putea crea/ să dai naștere dacă nu ai un minim de iubire? Și e numai voință. Dacă nu ai inima deschisă să iubești, nimeni și nimic nu te poate convinge. Trebuie să iubești pentru a-ți însuși calitatea de creator: „Chiar și până atunci lipsit de Muze, omul căzut în puterea zeului iubirii, devine poet!" Iată cum acest citat rostit de Socrate întărește argumentul că iubirea generează acte de creație artistice. Și nu doar atât, ne mai dezvăluie și faptul că provine din surse divine", a mai spus Ovidiu Saghin.

