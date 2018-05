Elina Svitolina, prima calificată în semifinale la Roma. Ea este câştigătoarea de anul trecut a turneului

A fost a şasea victorie consecutivă pe care Svitolina a obţinut- în faţa lui Kerber. Elina Svitolina are însă de apărat titlul la Foro Italico, ea învingând-o în finala de anul trecut pe Simona Halep, scor 4-6, 7-5, 6-1. Şi acum s-ar întâni cu compatrioata noastră tot în finală, fiind pe cealaltă jumătate a tabloului.

Astfel, înainte de lupta directă pentru trofeu, ucraineanca va juca împotriva Caroline Wozniacki sau a lui Anett Kontaveit, daneza şi estonianca confruntându-se azi, în a treia semifinală a zilei, înaintea meciului Simona Halep - Caroline Garcia.

.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!



Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL