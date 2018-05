Era anunţată ca fiind nunta anului, însă mireasa, fiica unei vedete de la noi, a decis să îi dea papucii viitorului ginerică FOTO

Fiica lui Gheorghe Gheorghiu trebuia să se căsătorească anul acesta, însă a decis să anuleze nunta cu doar câteva săptămâni înainte, informează România TV. Tatăl său i-a susținut decizia.

"A hotarat ea si noi am fost de acord, vrea sa mai copilareasca putin, a luat ceva din ADN-ul meu. S-a incheiat toata povestea frumos, amiabil, este foarte bine" a declarat Gheorghe Gheorghiu. Artistul a vorbit și despre viața sa personală. Acesta a decis de curând că vrea să slăbească 10 kilograme și a intrat la dietă.

De mai mulți ani, Gheorghe Gheorghiu s-a mutat în America. Deși îi place viața de acolo, timpul și-l petrece tot printre români.

"Am un prieten cu care mai impart bucurii si piscine, cu Ionut Dolanescu si Doinita, are aceeasi soarta ca a mea, ca trebuie sa stai 6 uni pe acolo...pana iti iei cetatenia, nu stiu cui ii trebuie, ca nu am auzit ca iti dau astia si 1 milion cand iti dau cetatenia, deschizi si pac", a spus Gheorghe Gheorghiu.