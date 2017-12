Escrocherii de Sărbători. Atenţie, români!

În freamătul pregătirilor pentru mesele îmbelşugate, românii sunt mai puţini atenţi, iar hoţii speculează acest lucru. Aceştia au găsit o modalitate inedită de a pune mâna pe bani cu ajutorul apelurilor telefonice. Apelurile sunt iniţiate de către infractori.

Victimele nu reuşesc să raspundă niciodată la telefon, iar de cele mai multe ori sunt tentate să sune înapoi pentru a vedea cine le-a căutat. La celălalt capat se afla escrocii care au telefoane cu surpra-taxă, iar oamenii ajung să plăteasca cu zeci de euro mai mult la factura.

Autorităţilor le este aproape imposibil să dea de urma escrocilor şi nici companiile de telefonie nu au cum să îi despăgubească pe clienţi.

Un prilej bun de a face pagubă în casa oamenilor sunt şi cumpărăturile din supermarketuri. Din lipsă de timp, oamenii au tendinţa de a lăsa totul pe ultima suta de metri. În magazine de cele mai multe ori este extrem de aglomerat, iar hoţii atacă în special buzunarele unde se află portmoneele.

Autorităţile recomandă să fiţi atenţi când mergeti în locuri aglomerate. Indicat ar fi sa nu va tineti portofelul la vedere sau in locuri accesibile, cel mai bine ar fi sa il puneti in buzunare cu fermoar sau in buzunarele din interirul hainelor.