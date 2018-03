"Este iubitul celei mai bune prietene. Am băut nişte vin. Ne ameţisem, a început să spună că mă doreşte. Ne-am iubit pătimaş, apoi..."

"Seară de iarnă. După slujba de duminică la care participam amândoi de fiecare dată, s-a întâmplat să megem la o plimbare prin mall (trebuia să îi cumpăr prietenului meu un cadou de Crăciun). După ce am terminat ce aveam de făcut, trebuia ca fiecare să plece în direcția lui. Însă..el a făcut greșeala să îmi spună că nu are ce face dacă merge acasă, că o să se plictisească..și m-a întrebat dacă nu aș vrea să mergem la un suc, să mai treacă vremea. Eu..neimaginându-mi că fac ceva ieșit din comun, îl întreb dacă nu vrea să mergem la mine să mâncăm o înghețată (menționez că locuiesc singură, întrucât prietenul meu nu e român și nu vine decât foarte rar).

Ajungem acasă...ne instalam confortabil, vorbim despre una și alta..ca na'..eram prieteni de o viață, ne cunoșteam de când aveam 12 ani și locuisem împreună chiar în perioada în care prietena lui..și a mea..era la facultate. Merg în bucătărie..și văd pe masă un rest de vin care rămăsese după seara dinainte pe care o petrecusem cu câțiva prieteni. Îl servesc cu o cană de vin, beau și eu una..continuăm să discutăm..reumplem ceștile de câteva ori..și..simțim amândoi că nu ne gândeam și nu vorbeam decât despre..sex. (...).

Începe să mă sărute și să mă atingă..să îmi spună că vrea să facă dragoste cu mine toată noaptea, că mă dorește, că arăt extraordinar etc. Petrecem toată noaptea făcând sex nebun, ca si cand nu mai facusem niciodata..ma facea sa ma simt cea mai frumoasa..cea mai dorita..era bulversat de prezenta mea asa..goala..cum ma visa el..Mi-a jurat ca ea nu o sa afle niciodata, ca nu o sa vorbeasca nimanui despre noaptea aceea..dimineata ma simteam mai vinovata decat daca as fi omorat pe cineva, chiar daca ei nu erau impreuna la momentul respectiv, erau teoretic despartiti, el luase decizia asta cu mult inainte de a se intmpla ceva intre noi doi. Dar..iata ca nu trec cateva luni si se impaca, ea afla nu stiu de unde sau banuieste si ii insinuiaza lui ca stie..asa incat sa il faca sa se dea de gol..si el ii spune..Ea imi spune că m-a iertat, eu nu am curajul sa o mai privesc in ochi..i-am trimis de fapt un mail in care i-am spus totul si prin care i-am multumit ca mi-a fost prietena...singura..”, a scris tânăra pentru Kudika.