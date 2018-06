EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAM SIMONA HALEP - GARBINE MUGURUZA, meci pentru un loc în finala Roland Garros

EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAM SIMONA HALEP - GARBINE MUGURUZA. Simona Halep a ajuns în penutimul act al competiției de la Paris după o victorie în trei seturi în fața germancei Angelique Kerber. Liderul WTA a pierdut primul act la tiebreak, deși a revenit de la 0-4, apoi a controlat ostilitățile și a câștigat ultimele două seturi, 6-3, 6-2, după un timp total de joc de două ore și 14 minute.

Un meci mult mai ușor a avut Garbine Muguruza, sau cel puțin asta sugerează scorul de pe tabelă. Iberica a câștigat în două seturi confruntarea cu Maria Sharapova. Muguruza a defilat practic în disputate pe Philippe Chatrier, una în care a cedat doar trei game-uri. Scor final 6-2, 6-1 pentru învingătoarea din 2016, după o oră și 13 minute de joc.



Simona are nevoie de victorie în fața jucătoarei din Spania pentru a fi sigură că rămâne de primul loc în clasamentul WTA. Statistica este, însă, de partea ibericei, care conduce cu 3-1 la directe.

Singura întâlnire pe zgură a fost câștigată de Simona Halep, la Stuttgart, în 2015. A fost un succes în trei seturi pentru actualul lider WTA, care a pierdut primul set. S-a terminat 3-6, 6-1, 6-3 pentru constănţeanca de 26 de ani, care s-a calificat în sferturi.

Ultima confruntare a fost însă una de tristă amintire pentru jucătoarea noastră. Campioana de la Roland Garros de acum 2 ani a spulberat-o pe Halep în august 2017, în finala de pe hard-ul de la Cincinnati. Simona n-a găsit atunci nicio soluție în fața jocului ibericei, care s-a impus cu 6-1, 6-0.

"Va fi un meci greu, cu o jucătoare puternică, o câștigătoare de Grand Slam, dar sunt aici și e o mare provocare pentru mine. O să încerc să fiu cât se poate de lucidă, de calmă și să dau tot ce am mai bun" a spus Simona, despre duelul cu Muguruza din semifinale.

"Mă bucur să fiu din nou în semifinale. A fost un meci bun. Abia aștept meciul de mâine, cu Simona Halep", a spus la rândul ei Muguruza după victoria obținută în fața Mariei Sharapova.

Muguruza a arătat o formă excelentă în ediția din acest an de la Roland Garros. Dublă câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017), iberica nu a pierdut niciun set până acum pe zgura pariziană. Muguruza a trecut în primul tur de Kuznetsova (7-6, 6-2), în turul doi de Ferro (6-4, 6-3), în turul trei de Stosur (6-0, 6-2), în optimi a beneficiat de abandonul Lesiei Tsurenko, iar în sferturi a trecut de Sharapova (6-2, 6-1).

De partea cealaltă, Simona a cedat două seturi pe zgura de la Paris. Prima dată s-a întâmplat chiar în primul act al meciului de debut, cu Alison Riske (2-6, 6-1, 6-1). În turul doi Simona a trecut de Townsend (6-3, 6-1), în turul trei a învins-o pe Andreea Petkovic (7-5, 6-0). A urmat apoi meciul Elise Mertens din optimi (6-2, 6-1) și duelul cu Kerber, unde Simona a cedat, la fel ca în primul tur, primul set, dar le-a câștigat pe următoarele două (6-7,6-3, 6-2).

Organizatorii au luat decizia surprinzătoare de a programa meciul Halep-Muguruza înaintea celui dintre Madison Keys şi Sloane Stephens, deşi cele două americance au evoluat marţi în sferturi. Cu toate acestea, Cristian Tudor Popescu nu vede o problemă în faptul că liderul mondial şi campioana de la Paris de acum 2 ani se vor înfrunta la puţine ore după meciurile cu Angelique Kerber, respectiv Maria Sharapova.

"Simona nu are nevoie de pauză, este în cea mai bună stare fizică şi psihică în care am văzut-o în acest an. Ambele jucătoare au adrenalina sus, nu contează cele câteva ore până mâine. Mâine nu se va decide fizic meciul. Va fi un meci pe contre, foarte tăios şi niciuna dintre jucătoare nu o să cadă fizic", este convins CTP.

În ceea ce priveşte şansele Simonei, cunoscutul jurnalist susţine că este foarte important ca jucătoarea noastră să reziste cât mai mult la atacurile furibune ale ibericei, o jucătoare cunoscută pentru ofensiva pe alocuri dezlănţuită.

"Muguruza este o jucătoare de secvenţă. În clipa în care intră în zonă, în transă, poate face mai multe meciuri la rând în care nu ai ce să-i faci. E foarte puternică, joacă parcă inconştientă, în sens pozitiv, şi nu o interesează pe cine are în faţă. În astfel de momente, e foarte periculoasă. Dar dacă Simona reuşeşte să reziste atacurilor furibunde ale Muguruzei suficient de mult, e posibil ca jocul ibericei să se destructureze. Am văzut-o şi e vulnerabilă din punctul ăsta de vedere.

Ambele jucătoare sunt spre vârf, în urcare de formă şi cred vom asista la o ciocnire foarte spectaculoasă. Aştept de la Simona să joace la fel, orientat spre sine şi nu către adversară. Asta cred că trebuie să facă şi cu Muguruza. Vor fi momente dificile, puncte critice, dar important e ca Simona să joace la fel", a conchis Cristian Tudor Popescu, la Digi Sport.