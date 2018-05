Eurostat: România, cele mai scăzute preţuri din UE la gazele naturale pentru consumatorii casnici

Ajustat la puterea de cumpărare (PPS), cele mai mici preţuri la gazele naturale destinate consumatorilor casnici se înregistrau în Luxemburg (3,3 PPS per 100 kWh), Marea Britanie (4,5 PPS per 100 kWh) şi Belgia (5,1 PPS per 100 kWh), iar cele mai mari preţuri în Portugalia (10 PPS per 100 kWh), Spania (9,6 PPS per 100 kWh), Italia (8,9 PPS per 100 kWh), Suedia (8,8 PPS per 100 kWh) şi Cehia (8,3 PPS per 100 kWh).

Pe de altă parte, între semestrul doi din 2016 şi semestrul doi din 2017, taxele şi cotizaţiile au avut o contribuţie importantă în preţul gazelor pentru consumatorii casnici în Danemarca (56% din preţ), Olanda (51%), Suedia (45%) şi România (43%). De cealaltă parte, cea mai redusă contribuţie în preţ a taxelor şi cotizaţiilor s-a înregistrat în Marea Britanie (9%), Luxemburg (10%), Bulgaria, Cehia şi Slovacia (toate cu 17%).

La nivelul UE, taxele şi cotizaţiile au reprezentat peste un sfert (27%) din preţul gazelor pentru consumatorii casnici.

Şi la energia electrică destinată populaţiei, România se situează printre ţările cu preţuri scăzute în UE, cu un tarif de 12,9 euro pentru 100 de kWh, preţuri mai mici fiind înregistrate doar în Bulgaria (9,8 euro pentru 100 de kWh), Lituania (11,1 euro per 100 kWh), Ungaria (11,3 euro pentru 100 de kWh) şi Croaţia (12,4 euro pentru 100 de kWh) .

Cele mai ridicate preţuri se înregistrează în Germania (30,5 euro pentru 100 de kWh), Danemarca (30,1 euro pentru 100 de kWh) şi Belgia (28,8 euro pentru 100 de kWh). Preţul mediu în UE era de 20,5 euro pentru 100 de kWh.

În schimb, atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, cele mai mici preţuri la energia electrică destinată populaţiei erau în Finlanda (13 PPS pentru 100 de kWh), Luxemburg (13,4 PPS per 100 kWh) şi Olanda (14 PPS pentru 100 de kWh), iar cele mai mari erau în Germania (28,8 PPS pentru 100 de kWh), Portugalia (28 PPS pentru 100 de kWh), Belgia (26,4 PPS pentru 100 de kWh), România (26 PPS pentru 100 de kWh) şi Polonia (25,4 PPS pentru 100 de kWh).

La nivelul UE, în perioada cuprinsă între semestrul doi din 2016 şi semestrul doi din 2017, preţul la energia electrică destinată populaţiei a scăzut cu 0,2%, la 20,5 euro, pentru 100 de kWh.

În cazul gazelor naturale destinate consumatorilor casnici, în perioada cuprinsă între cuprinsă între primul semestru din 2016 şi primul semestru din acest an, preţul a scăzut cu 0,5%, la 6,3 euro per 100 kWh.