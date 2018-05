EXATLON. Alina, fosta "Războinică", atacuri dure la adresa lui Vladimir Drăghia. "Mi s-a părut respingător"

Ea a declarat ca si-ar fi dorit sa plece Vladimir Draghia, pentru ca nu ii place absolut deloc, scrie stirilekanald.ro.

„Nu m-as fi suparat daca ar fi iesit Vladimir. Preferam sa ramana Valentin in concurs. Vladimir nu mi-a plăcut de la inceput si nici nu o sa-mi placa. Valentin e mai prietenos. Aerul lui mi s-a parut mai respingator. Valentin e mult mai simpatic si mai calduros ca om. Nu am avut nicio discutie cu Vladimir, dar as fi preferat sa ramana Valentin. ", a spus Alina la Wowbiz.

Si Mariana a declarat ca i-a placut foarte mult de Valentin.

„De cum l-am vazut, el a si punctat. Am zis, fratilor, asta da concurent! Fata de Oltin...Nu stiu ce sa zic. Vladimir, Cazacu si cu Valentin....sunt foarte buni toti. Deci, daca ar fi fost dupa mine, Valentin mi s-a parut foarte bun. Si Cazacu. Vladimir a avut o perioada mai slaba", a spus Mariana.