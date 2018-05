Exatlon 19 mai 2018. Un alt concurent eliminat. Vladimir Draghia: "Sunt antipatic pentru mulţi oameni"

Vladimir Drăghia a declarat în urmă cu câteva momente la Exatlon 19 mai 2018 câ se gândește că el ar putea fi eliminat în acestă seară.

„Sunt vreo 10 secunde in care se asteapta numele (n.r. numele celui eliminat) si atunci am simtit ceva…Nu ma asteptam sa trec cu bine peste votul publicului. Mereu am avut impresia despre mine ca sunt mai degraba antipatic decat simpatic, pentru foarte multi oameni.

Sunt constient ca am cele mai multe sanse sa ies azi, maine, poimaine. Daca voi pierde jocul, depinde cine e favorit. Ti se schimba destinul in Exatlon de la o zi la alta, de la un punct la alta.”, a spus Vladimir Draghia, în Exatlon 19 mai 2018.v