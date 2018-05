EXATLON 22 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Eliminare-surpriză, voturile telespectatorilor nu s-au luat în considerare UPDATE

EXATLON 22 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Cosmin Cernat, prezentatorul Exatlon, a transmis un mesaj, din Republica Dominicana, chiar inaintea semifinalelor. "Mult a fost, putin a ramas! Urmeaza semifinalele si marea finala. O transmisiune maraton, live, de trei ore, de aici din Republica Dominicana. Va multumesc pentru ca ati fost alaturi de noi pana acum. Sunt sigur ca veti fi si in continuare langa acesti baieti minunati, asa cum ati fost alaturi de toti concurentii. Si in numele lor vreau sa va multumesc. Va astept ca in ultimele doua zile de Exatlon sa fiti alaturi de Kanal D, de noi, aici in Republica Dominicana”, este mesajul lui Cosmin Cernat, prezentatorul Exatlon.

EXATLON 22 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Cosmin Cernat, prezentatorul show-ului “Exatlon”, a făcut aseară marele anunţ în care a explicat care va fi mecanismul Semifinalei din această seară, în urma căruia doi concurenţi vor fi eliminaţi, urmând ca doi finalişti să îşi dispute mâine seară, de la 19:45, premiul de 100.000 de Euro. Decizia eliminării din Semifinală, în această seară, va fi strict în urma jocului sportiv, şi nu în urma voturilor telespectatorilor.

EXATLON 22 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: