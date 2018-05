EXATLON. Ar putea fi cea mai controversată eliminare din concurs. Primele zvonuri au invadat internetul

Ștefan de la Razboinici pare să fie măcinat de gânduri. Războinicul a avut un vis, imediat după ce telespectatorii și-au votat concurentul preferat de la Exatlon, pentru a-l pastra în concurs.

Stefan a marturisit ca a visat situatia voturilor in ceea ce priveste echipa lui.

"Aseara am avut un vis in care aveam o imagine cu cei trei de la mine din echipa si cu voturile lor. Ionut era cel mai sus, Alex si Roxana erau la acelasi nivel, iar eu nu existam. Eu eram la televizor, ma uitam. Vreau sa castigam fiecare proba de protectie de acum incolo. Dupa ce Cosmin a spus stop vot am respirat cu totii usurati pentru ca acolo s-a terminat o etapa.", a spus Stefan, potrivit wowbiz.ro.