EXATLON. Geanina Stană, mărturisiri cutremurătoare după eliminarea din concurs. Prin ce tragedie a trecut

Cei doi au vorbit puțin despre parcursul ei în emisiune, iar Giani a lăudat-o, scrie huff.ro. Fostul fotbalist a dezvăluit că a apreciat felul în care Geanina s-a integrat în echipă, dar și corectitudinea ei.

„Mi-a plăcut corectitudinea ta. Știi atunci când au fost acele discuții cu Belbiță, când fetele spuneau că băieții sunt contra lor și tu ai venit și ai demontat ce au spus ele. Tu, venită nouă, ai văzut, nelegând o prietenie mare puteai să le ții partea, dar ai fost corectă.

În plus, și prin discursul tău, tu știi cumva unde ți-e locul, eu asta apreciez la oameni", i-a spus Giani.

"Tot ce am trăit aici e pozitiv, nimic negativ. Până și mini discuția aia pe care am avut-o cu tine, faptul că am legat prietenii, că am ajuns să vă cunosc, că am mers la Punta Cana. Mă simt schimbată, cred că cei de acasă nu mă vor mai recunoaște", a spus ea.

Geanina, schimbată de o tragedie din familie

După ce a aflat că ea a fost concurenta votată să plece acasă, Geanina a făcut niște dezvăluiri despre viața sa personală. Puține persoane au știut ce secret ascunde ea. Fosta concurentă de la Exatlon nu a vorbit despre clipele grele prin care a trecut.

„În ultimul timp, de când s-a născut sora mea, au apărut multe probleme între mama și tatăl meu vitreg. În urmă cu câțiva ani am avut o tragedie în familie, nu vreau să vorbesc despre asta. Și nu mă înțelegeam bine cu mama mea până atunci. Apoi ne-am apropiat foarte mult", a mărturisit Geanina înainte de a se întoarce în România.