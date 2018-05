EXATLON ROMANIA 16 MAI 2018: Se strânge laţul, fanii au decis următoarea eliminare LIVE VIDEO KANAL D

EXATLON ROMANIA 16 MAI 2018:

Faimoșii au câștigat o noapte la un hotel de lux, după ce au terminat meciul cu scorul de 10 – 5.

Concurenții câștigători vor dormi înt-un hotel de lux și vor avea o cină delicioasă. De asemenea, vor avea și un mic dejun.

Reamintim că reprezentativa României a învins Grecia cu scorul de 10-8. Echipa noastră și-a luat revanșa la Exatlon, după ce fusese anterior învinsă de greci.

Pe grupul oficial al emisiunii, fanii show-ului au început deja să își dea cu părerea despre cine va fi eliminat. Iată câteva dintre mesajele acestora:

Sper sa nu fie eliminata o fata! Larisa dupa lovitura de aseara, nu s-a plans un moment, a continuat cursa si a castigat si a mai intrat si la traseul urmator. Roxana a intrat de 4 ori pana a vomitat! Dar un barbat se zvarcoleste pe jos, tipa, urla si face ca toate animalele!

La următorul joc pentru protecție sunt aproape convins ca războinicii vor pierde. Ar fi prea de tot după trei eliminări, sa plece acasă tot un faimos. As putea sa greșesc dar nu prea cred.

Cat pariem ca nu va ieși Roxana , în cazul în care am dreptate? Numărul voturilor pentru fiecare concurent nu-l vom ști niciodată. Dacă ar fi eliminata Roxana , Larisa ce face? Croșetează?

Dar nu este corect nici sa fie duse pana în semifinale cu orice preț. Doar ca sa avem fete în concurs.

Săgeata Albastră, astăzi aveți jocul Arena Exatlon! Vă aşteptăm cu o victorie categorică precum ne-ați obişnuit! Hai Ionuț, hai Ştef, hai Alexandru Nedelcu, hai Roxana, hai Săgeata Albastră

De 3 zile nu au mai castigat nimic razboinicii, tot au castigat faimosii. Si azi si maine vor castiga, le-o venit si lor randu sa castige tot!

Câștigătorul Exatlon România se alege miercuri, 23 mai, a anunțat postul de televiziune Kanal D, într-un comunicat de presă. Cea mai îndrăgită competiție sportivă din România se termină!

„Exatlon”, formatul TV care a revolutionat genul reality cucerind o tara intreaga inca de la prima difuzare, se apropie cu pasi repezi de finalul atat de asteptat, ce va aduce invingatorului premiul de 100.000 de Euro. Miercuri, 23 mai, va avea loc ultima Arena, cea care va decide castigatorul „Exatlon”. Transmisiunea va fi in direct, la Kanal D, incepand cu ora 19:45.

Dupa patru luni de intensitate maxima, timp in care concurentii au avut de strabatut o adevarata calatorie a transformarii si a performantei sportive, a cautarii de sine si a raportarii corecte la ceilalti, iata ca vine si momentul deznodamantului. Toti cei ramasi in acest moment in concurs, fie ca este vorba de Razboinici, fie de Faimosi, au dovedit ca isi merita locul in competitie. Oricare dintre ei are sanse uriase la marele premiu. Ramane insa de vazut care concurent a atras cel mai mult aprecierea publicului, pentru ca votul telespectatorilor va face departajarea finala.