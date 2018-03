EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: Decizia care schimbă totul, răsturnare teribilă de situaţie între Faimoşi şi Războinici LIVE VIDEO KANAL D

EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Dupa 30 de zile, Faimosii parasesc casa si se muta in cotet, dupa ce Razboinicii au profitat de noua regula care le permite sa isi aleaga orice jucator din echipa adversa. Astfel, jucatorii slabi nu mai pot fi tinuti pe tusa pentru a conserva sansele uneia dintre echipe la victorie. Victoria, cu scorul de 9-5, a fost adusa de Ionut care s-a duelat cu Oltin Hurezeanu.

EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D Echipa Războinicilor, de la Exatlon, după eliminarea de miercuri, a rămas în cinci oameni. Drept urmare, se schimbă regulamentul. "Alegerile vor fi făcute individual. Deci, puteți alege pe cine vreți. Și voi, și ei. De mâine, acesta este regulamentul Exatlon și el se aplică în momentul în care apar aceste discrepanțe numerice foarte mari. Aceasta este regula. Sunt chipuri surprinse, chipuri care zâmbesc, unele ironic, unele mai puțin ironic", a spus Cosmin Cernat la finalul emisiunii difuzate pe 21 martie, după ce s-a anunțat că Mariana va părăsi competiția.

EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. În mediul online, fanii au comentat subiectul privind regulamentul. Iată câteva dintre mesaje:

Astăzi la Exatlon faimoșii își umilesc un coechipier în ultimul hal. Ei râd de războinici că-l aleg pe Oltin și prin felul ăsta îl umilesc pe Oltin în față. Echipa perfectă.

Abia acum vom asista la marele concurs exatlon! Sper să-l bage pe Oltin, (the best player), Giani marele "fotbalist", Bulimar, Belbiță.

Bineînțeles, vom asista și la certurile faimoșilor, hai să fim serioși, nu sunteți de neclintit și atât de uniți pe cât spune-ți. Aparențele nu înşală, aparenţele acoperă.

E foarte bine că au schimbat regulamentul... astfel vom putea vedea ambele echipe în joc, iar la Faimoși vor trebui să joace și persoanele care au fost într-o mini-vacanță!

EXATLON ROMÂNIA. Este un concurs, cine este cel mai bun câștigă. Strategiile de a câștiga trebuie să existe în orice competiție, dacă știi să le alegi corect câștigi, dacă nu pierzi și doamne ajută mai departe. În echipa faimoșilor cine are capul pe umeri și gândește corect stă în banca lui sau nu mai comentează nimic și îi lasă pe cei slabi să comenteze și să dea urât la tv...corect???

Mi se pare normal să profite de noul regulament, până la urmă e un concurs și la final o să rămână cei buni, cei slabi vor fi eliminați rând pe rând. Acum se văd adevăratele caractere.

În timpul probei pentru casă, „războinicul” Alex „Bentița” s-a ales cu o accidentare serioasă, care a îngrijorat fanii. Acesta s-a lovit destul de rău la nas, astfel că a avut nevoie de intervenția medicului.

O accidentare oribilă s-a produs în timpul confruntării „Războinicilor” cu „Faimoșii” în tabăra ultimei echipe.

Alex „Bentița” s-a accidentat în timpul probei pentru casă. Războinicul s-a lovit la nas, în timp ce cobora pe toboganul cu apă. Cu toate acestea, Alex a reușit să ducă proba până la capăt, însă la final a avut nevoie de intervenția medicului.

„Sânge, sânge, îți curge rău. Dă cu apă”, i-a spus Ionut.

„Nu apăsa prea tare. Mă doare osul rău”, i-a spus Alex medicului.

„Trebuie să apăs pentru a opri sângerarea”, a fost replica doctorului.

Fanii sunt revoltați în privința unei concurente de la EXATLON, susținând că este prefăcută, răutăcioasă și mincinoasă.

Este vorba de Alina, concurenta din echipa „Războinicilor”, care a primit o ploaie de jigniri din partea fanilor emisiunii.

„Adevărul este săraca Alina, că se face din ce in ce mai urâtă! Cred că şi de la răutate i se trage! Un om indiferent de trăsăturile mai nereuşite pe care le are, dacă emană bunătate şi are caracter este un om plăcut şi frumos! Am observat că ştie să vb şi cursiv in unele ocazii, nu cum face la cameră!

Când o întreabă ceva Cosmin Cernat,parcă screme cuvintele ,până alege ce să rostească”, a declarat un urmăritor al concursului, potrivit Cancan.ro.

„Alina este cu doua fete, este falsa”, a mai comentat un fan.

„Alina este rautacioasa si mincinoasa”, a spus altul.

“Sunt momente cand imi vine sa plang, cand imi aduc aminte ca am dormit in cotet cu niste oameni, cand batea ploaia foarte tare si noi ne strangeam precum puii langa closca. I-am zis Alinei ca publicul va decide.

Asa cum am impartit mancarea cu colegii de aici, imi aduc aminte ca si la casa de copii unde am crescut pana la varsta de 9 ani, imparteam fiecare gram de mancare”, a spus concurenta Mariana.

Surpriza serii de miercuri a venit în urma anunțului făcut de prezentatorul emisiunii, care a precizat că, începând de sâmbătă concurenții își pot alege adversarul fără a mai apela la strategiile de echipă de până acum.

“De la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual, deci puteti alege pe cine vreti! Si voi, si Faimosii!

Nu va mai exista momentul strategiilor. Acesta este regulamentul si el se aplica in momentul in care apar aceste discrepante numerice foarte mari intre echipe”, a anuntat Cosmin Cernat.

0 vedete alaturi de 10 oameni simplu vor trece in fiecare zi prin provocari incredibile. Anda Adam, Diana Bulimar, Vladimir Draghia, Giani Kirita, Catalin Cazacu, Claudia Pavel, Diana Belbita Anca Surdu, Ion Oncescu si Andrei Stoica sunt cei 10 faimosi ce vor trece prin experienta vietii lor in cel mai nou show de televiziune, Exatlon, iar astazi, 25 Martie 2018 urmarim cu totii al 48 lea episod fenomanal.

Cum spuneam, 20 de concurenti, dintre care 10 vedete si 10 oameni simpli, vor intra intr-o confruntare unica, in care isi vor pune la bataie toate abilitatile fizice si psihice pentru a-si infrange adversarii, dar, mai presus de toate, pentru a-si depasi limitele. EXATLON a inregistrat un succes rasunator in tari precum Mexic si Brazilia, iar acum a venit randul romanilor sa vada competitia cea mai dura si plina de provocari difuzata pana acum pe micul ecran.

Filmarile vor avea loc in Republica Dominicana, concurentii vor trece printr-o serie de probe de foc, menite sa le testeze pregatirea fizica, viteza de reactie, curajul si puterea psihica. Acestia vor fi nevoiti sa ramana concentrati si in forma fizica maxima in fata probelor la care sunt supusi in permanenta. Asadar nu pierdeti in aceasta seara de la ora 20:00 emisiunea Exatlon din 25 Martie 2018 pe Kanald.