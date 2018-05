Exatlon Romania 6 mai 2018: Situaţie INCREDIBILA la Exatlon Romania. Anunţul făcut de Cosmin Cernat în direct LIVE VIDEO KANAL D

Exatlon Romania 6 mai 2018: Cosmin Cernat a facut anuntul despre noile reguli ale concursului. Acum publicul este si mai important. S-a dat startul votului si, timp de cinci zile, trebuie sa iti votezi favoritul pentru a-l tine cat mai mult in Republica Dominicana. Săptămâna viitoare nu vor fi eliminări.

Tot in aceasta saptamana de joc la EXATLON nu vor fi eliminari. Dupa aceste 5 zile va avea loc jocul de protectie EXATLON. Ca si pana acum in fiecare echipa protejati vor fi doi concurenti: cel care va fi desemnat player of the week si cel care va castiga jocul personal.

„Aveti sansa se va sustineti favoritii. Pe toti. Timp de cinci zile fiecare concurent va primi un cod, iar voi trebuie sa trimiteti mesaj cu codul fiecaruia dintre ei. E ultima sansa de a fi alaturi de ei si a-i trimite cat mai sus. Pentru glorie si pentru acel premiu pe care nu-l putem neglija, de 100 de mii de euro. In aceasta saptamana nu vom avea eliminare. Player of the week si cel care castiga imunitatea sunt protejati. Ceilalti sunt propusi. Cine are cele mai putine voturi de sustinere, pleaca acasa.

Iată CODURILE de susținere prin SMS pentru fiecare concurent:

CĂTĂLIN - 11

LARISA - 12

VALENTIN - 13

VLADIMIR - 14

ALEX - 21

IONUȚ - 22

ROXANA - 23

ȘTEFAN - 24

Fanii Faimoșilor resimt și ei plecarea lui Giani din echipă. Pe pagina oficială a Exatlonului, aceștia au postat mai multe mesaje în care îl felicită pe cel care s-a autoproclamat „The King”. Iată câteva dintre mesajele lor.

„Felicitări Giani! Vei deveni o legenda a Exatlonului, ai impartit tara in 2, e greu sa fie cineva ca tine, un vulcan in eruptie, in spatele caruia se afla un om cu suflet mare, corect, loial, uneori sensibil.

Exatlonul fara tine. este lipsit de flamboainta, vom fi in continuare alaturi de Faimosi, dar sa nu uitam ca, daca aceasta echipa a ajuns in punctul in care este acum, i se datoreaza doar tie, care ai fost un lider desavarsit.

Esti in continuare cosmarul unora, dar ce poate fi mai minunat decat sa fii cosmarul cuiva, care este sub talpa ta din toate punctele de vedere. Hai Faimoșii”

„Giani Kirita este parte din Exatlon! Este inca si va fi mereu! In ciuda celor care il hulesc, jignesc, depreciaza. Giani Kiriță= Exatlon. Exatlon=Giani Kiriță

Respect,bro! Un lider adevarat nu este capabil doar sa primeasca lovituri,ci sa si supravietuiasca!”

„Giani Kiriță, cel mai puternic și controversat sportiv din Exatlon. Va intra în legenda acestei competiții, astfel încît istoria Exatlonului va fi marcată de plecarea lui Kiriță, împărțind-o în două etape : Exatlonul înainte de Kiriță și Exatlonul de după Kiriță !

Felicitări Giani, pentru prestația admirabilă și implicarea ta pînă la epuizare, în obținerea performanațelor concurenților, atît pentru echipa ta, cît și pentru adversari.

Înșiși băieții albaștri au fost conștienți de dinamismul și eficiența ta, aplaudînd cu respect la scenă deschisă ! Pînă și lor le vei lipsi ! Ai fost sufletul Exatlonului ! Și îți doresc să fii așa, oriunde vei alege să activezi.”