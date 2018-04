EXATLON ROMANIA Conflict GRAV între "Războinici". De la ce a pornit scandalul VIDEO

EXATLON ROMANIA. Ionuț a primit un mesaj de la fostul său cumnat, în care i se spunea că cineva din echipă îl vorbește de rău. Acel cineva era Alex. "Știu ca nu ma halești!", i-a spus direct Ionuț, care a precizat că nu vrea să discute cu el despre aceste lucruri, pentru a nu strica ziua.

EXATLON ROMANIA. La jocul bonus, Alex s-a certat cu Ionuț și cu Ștefan din cauza Roxanei. El i-a acuzat pe cei doi că pun presiune pe Roxana. Degeaba a încercat Ștefan să îi spună că doar o încurajează când îi spune să nu mai aibă emoții, că Alex nu s-a lăsat înduplecat. "Războinicii" au pierdut jocul bonus pentru mâncare, iar cei trei s-au certat minute în șir în fața camerelor de filmat, pentru ca mai apoi să facă o pace care a părut forțată.

EXATLON ROMANIA. Fanii care au văzut imaginile din tabăra "Războinicilor" nu au fost foarte încântați și au reacționat pe pagina oficială de Facebook a Exatlon. Iată câteva dintre mesajele lor: "Sustin Ionut de la inceput si pana la final. Bentita vrea sa il provoace pe Ionut marioneta aia de Roxana mai are putin si face pe ea de emotii.. Dintre Giani si Bentita il prefer pe Giani. Pentru ca Giani macar e asumat asa e el, ca vorbeste urat, ca injura, ca are caracter jegos cum spuneti voi asta e, el nu se ascunde"; "ORICE ar face Stefan sau Ionut sau Roxana ALEX LE FACE OBSERVATIE! Este un nenorocit. Stefan vorbea cu Roxi si pur si simplu a intervenit Alex intre ei! Toata lumea trebuie sa justifice orice cuvant si orice gest in fata lui Alex. Cine se crede acest Alex sa vorbeasca in numele Roxanei?"; "Alex dansatorul vietii este vai mama lui … tot bate din gura dar la probe il pune pe Ionut , pe la spate il tot barfeste pe Ionut , sper sa iasa Razboinicii la eliminari si Ionut sa aiba protectiea saptamanii sa ZBOARE Alex dansatorul".