EXATLON ROMANIA. S-a aflat adevărul abia după ce a ieşit din concurs: "Am dormit împreună..."

“Nu este o idilă între mine și Ștefan, este o relație frumoasă bazată pe prietenie și respect. Ne-am sprijinit reciproc, am fost alături unul față de celălalt și la bine, și la greu. Și … am mâncat ciocolată împreună

Nu-l plac pe Ștefan ca pe un bărbat, nu am o atracție pentru el în “acel” sens, dacă acolo vrem să ajungem. Ștefan este un băiat”, a spus Alina, la WOWbiz.

Frumoasa atletă a mărturisit că, deși nu există o relație între ea și Ștefan, de el îi este cel mai dor, de când s-a întors în țară.

“Cel mai dor îmi este de Ștefan. Am dormit în aceeași cameră cu Ștefan, am trecut prin foarte multe împreună, am plâns, am râs, ne-am sprijinit reciproc, ne îmbrățișam la jocuri foarte des. Nu știu dacă lui Ștefan îi este dor de mine, dar ar trebui să-i fie”, a spus Alina.