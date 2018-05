EXATLON ROMÂNIA SEZONUL 2. Au început înscrierile. Cătălin Botezatu vrea şi el în Republica Dominicană. Vezi formularul de înscriere

Au inceput inscrierile pentru sezonul al doilea la Exatlon, scrie kfetele.ro. Cine ar putea sa fie urmatorii Faimosi: "Ne inscriem la Exatlon".

Primul sezon al celui mai iubit show din Romania, Exatlon, s-a terminat. Castigatorul premiului de 100.000 este Vladimir Draghia, care va dona toti banii unor copii bolnavi.

Inscrierile pentru cel de-al doilea sezon au inceput si, in mod firesc, toata lumea se intreaba cine va juca in echipa Faimosilor. Ei bine, spre marea surpriza a tuturor, primii care si-ar dori sa ajunga in Republica Dominicana sunt juratii "Bravo, ai stil".

"Exatlon este un fenomen national! Vreau si eu sa merg acolo. M-am uitat, i-am sustinut pe Faimosi, nu am ratat nicio emisiune", a spus Catalin Botezatu.

Despre inscrierea la Exatlon Romania

Show-ul are un succes enorm, astfel că mii de oameni aşteaptă să intre în sezonul următor. Dacă şi tu eşti în formă şi crezi că faci faţă jocului, înscrie-te pentru Exatlon-sezonul 2.

Aici te înscrii

Formularul de înscriere se află pe www.exatlon.ro. Pe lângă datele personale, trebui să răspunzi la următoarele întrebări:

- Ce sporturi practici? Care este nivelul?;

- Ştii să înoţi? Dacă da, care este nivelul?;

- Ai licenţă pentru practicarea vreunui sport sau îl practici la nivel profesionist?;

- Figurezi în clasamente naţionale sau internaţionale? Dacă da, detaliază;

- Ai probleme de sănătate? Dacă da, detaliază;

- Fumezi?;

- Ai alergii?;

- De ce vrei să participi la acest show?;

- Ce trăsături crezi că te ajută să ajungi într-o fază avansată a show-ului?;

- Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut vreodată?;

- Care este cel mai nefericit lucru care şi s-a întamplat vreodată?;

- Care este cel mai măreţ eveniment pe care l-ai experimentat vreodată?;

- Care este cel mai interesant lucru pe care îl poţi spune despre tine?;

- Ştii pe cineva care s-a înscris la acest show? Dacă da, care este relaţia ta cu aceasta persoana şi cum se numeşte ea;

- Dacă vei câştiga, ce intenţionezi să faci cu premiul?;

- În acest moment eşti în vreun stadiu de înscriere la un alt show tv? Dacă da, te rog detaliază;

- Numeşte trei sentimente care te caracterizează;

- Cel mai lung timp în care ai stat infometat(ă).

7.000 de înscrişi până acum

Potrivit celor de la Kanal D, la începutul lunii trecute se înscriseseră deja peste 7.000 de persoane. Printre aceştia se numară şi Marco Briguglia, unul dintre cei mai cunoscuţi DJ-i din România. Aceasta a postat pe o reţea de socializare „dovada" faptului că a aplicat pentru a merge în Republica Dominicană. Urmează ca Brazilia şi SUA să intre în aventura Exatlon, iar Columbia joacă de puţin de timp.