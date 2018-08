Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bucureşti. Un bărbat a fost rănit grav VIDEO

Martorii spun că au auzit o explozie puternică, iar apoi au văzut fum ieșind de la geamul apartamentului, informează România TV. Oamenii au sunat imediat la 112.

Citeşte şi Incendiu într-un bloc de locuinţe. Şase persoane au fost evacuate

"Ne am speriat, am iesit toti afara, fata aia a ramas blocata pe geam, au venit pompierii au scos-o. Ţipa, se panicase, am vorbit cu ea ca sa nu se sperie mai rau", a declarat un vecin. Un bărbat de 35 de ani a fost scos cu arsuri pe 55 la sută din suprafața corpului. El a fost transportat la spital pentru îngrijiri amănunțite.

"Am gasit o persoana de 35 de ani, de sex masculin, pe care am evacuat-o de la nivelul etajului doi cu arsuri pe suprafata corpului", a spus un reprezentat al pomierilor.

La fața locului au intervenit de urgență 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și două salvări. Incendiul a fost lichidat în 20 de minute. Deocamdată nu se cunoaste cauza exploziei însă autoritățile fac cercetări în acest caz.