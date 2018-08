FCSB - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV: Revenim la oile noastre după Europa League

FCSB - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING.Pe Arena Națională vom fi martorii unui duel între locurile 2 și 3 înainte de această etapă. Echipele antrenate de Nicolae Dică și Eugen Neagoe au avut un debut slab de sezon, cu eșecuri la Giurgiu și Târgu Mureș, însă și-au revenit rapid din pumni și au urcat pe locurile de play-out. Ambele au acumulat 7 puncte din două victorii și o remiză.

Pe lângă eficiență, FCSB și Sepsi au făcut și spectacol în ultima etapă de Liga 1. FCSB s-a impus la Mediaș cu Gaz Metan, scor 3-1, într-un meci în care a evoluat cu foarte multe rezerve. Dincolo, Sepsi a dispus la scor de neprezentare de Poli Iași, într-un meci jucat la Sfântu Gheorghe

Doar două meciuri s-au jucat în istoria Ligii 1 între FCSB și CFR Cluj. Ambele au avut loc în sezonul trecut și au fost câștigat de echipa lui Nicolae Dică. A fost 0-4 la Brașov, acolo unde Sepsi își disputa meciurile de acasă, și 2-0 la București.

FCSB are o linie de clasament excepțională pe teren propriu, De mai bine de un an, echipa lui Dică nu a pierdut un meci oficial în Liga 1. În ceea ce privește echipa lui Neagoe, Sepsi nu a mai câștigat în deplasare de pe 15 mai 2018, atunci când învingea la Voluntari. FCSB vine în acest meci după o calificare dramatică în play-off-ul Europa League. Elevii lui Dică s-au impus cu 2-1 în returul cu Hajduk din turul 3 preliminar Europa League.

Becali: Dacă nici cu toţi căpitanii din Romania la un loc nu câştigi campionatul, cu cine-l mai câştigi?

Gigi Becali a declarat, la Pro X, că FCSB a achiziţionat doi căpitani de echipă, pe Alexandru Stan de la Astra Giurgiu şi pe Mihai Roman de la FC Botoşani, cu care îşi doreşte câştigarea titlului. Becali consideră că Florin Tănase nu are calităţi de căpitan.

“Roman e jucătorul pe care l-am plăcut de zece ani. Şi acum un an, am vorbit şi cu Iftime şi cu el, el că nu vreau… Acum am vorbit cu el şi cu Iftime şi am zis: ‘Dacă mă calific, vii?’ L-am convins până la urmă şi a venit. Dacă eu am luat toţi căpitanii din România, dacă nici căpitanii din România cu toţi la un loc nu câştigi campionatul, cu cine-l mai câştigi? Am luat toţi căpitanii României. Am luat doi căpitani, unul din play-off, de la Astra, şi celălalt la mustaţă de play-off, de la Botoşani”, a spus Becali.

El a precizat că Florin Tănase a fost schimbat la meciul de joi cu Hajduk Split pentru că “el nu este căpitan”. “Este căpitan, dar nu are calităţi de căpitan. Fugea de minge. Ăla nu este căpitan. Poate cel mai mult din echipa asta pe Tănase îl iubesc, dar nu este căpitan. Are calităţi, are calitate mare, dar ca să fii căpitan trebuie să ai bărbăţie. El nu are bărbăţie. Cum e Pintilii de exemplu, nu contează cine e în faţa lui, joacă la fel”, a adăugat Becali.

Nicolae Dică, despre meciul cu Sepsi: Un meci foarte greu pentru noi

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că avea mare nevoie de Alexandru Stan în vederea dublei cu Rapid Viena, din play-off-ul Ligii Europa, iar celălalt jucător achiziţionat de gruparea bucureşteană, Mihai Roman, va fi şi el de ajutor, fiind experimentat.

“Sunt jucători cu experienţă, care au avut evoluţii bune în campionatul României. Sper să ne ajute cât mai mult aceşti doi jucători. Este clar că aveam nevoie de jucători cu experienţă. Am ales jucători români pentru că îi cunoaştem foarte bine din campionatul României. Aveam nevoie de un fundaş stânga pentru că la meciul cu Rapid Viena Junior este suspendat, Momcilovici o lună de zile nu va putea să evolueze şi aveam nevoie de un jucător în partea stângă pe care să-l cunoaştem foarte bine. Aveam nevoie mare de Stan, pentru că nu aveam fundaş stânga pentru meciul cu Rapid Viena. Roman este un jucător cu experienţă care a jucat şi în Europa, în România a avut evoluţii foarte bune şi eu cred că ne va ajuta”, a spus Dică.

El a precizat că nu crede că, după venirea celor doi, Dennis Man va fi transferat la altă grupare. “Sper că vom intra în grupele Ligii Europa şi dacă vom intra în grupe chiar avem nevoie de dubluri pe posturi”.

Nicolae Dică a menţionat că, dacă echipa va ajunge în grupele Ligii Europa, este posibil să mai vină jucători. Dubla cu Rapid Viena va fi foarte dificilă, în opinia sa. “Nu am avut stare, m-am uitat la jocul lor cu cei de la Bratislava. Sunt o echipă puternică, mai bună decât cei de la Split, dar cu un joc diferit de cei de la Split. Patronul este optimist mereu, dar vom avea două meciuri foarte grele”.

Dică a vorbit şi despre faptul că Gigi Becali a spus că Florin Tănase nu are calităţi de căpitan: “Nu s-a discutat acest lucru, Tănase cât timp a fost în teren a fost căpitan de echipă. Are o problemă la gambă de la meciul cu Split şi nu va fi apt pentru meciul de mâine”.

În ceea ce îl priveşte pe Nedelcu, rănit la nas la ultimul meci de un obiect aruncat din tribună, tehnicianul a spus că acesta va trebui să poarte o mască aproximativ două săptămâni.

Nicolae Dică a mai declarat că meciul din etapa a cincea, cu Sepsi, va fi dificil. “Un meci foarte greu pentru noi, întâlnim o echipă care a început foarte bine campionatul, o echipă care joacă un fotbal ofensiv. Sunt o echipă care pe faza ofensivă au jucători care pot face diferenţa, o echipă agresivă, care îmi place în acest moment. Va fi o partidă foarte grea. Trebuie să fim concentraţi pentru acest joc, meciul cu Split a trecut. Trebuie să câştigăm cele trei puncte pentru că avem ca obiectiv principal câştigarea campionatului”, a afirmat el.

FCSB va juca, duminică, pe Arena Naţională, de la ora 18.00, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a cincea a Ligii I.