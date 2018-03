Femeie moartă în spital în urma unei banale operaţii de amigdale. Rudele susţin că a contactat o infecţie în timpul intervenţiei

Preşedintele Colegiului Medicilor Gorj, Ana Băleanu, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că instituţia a început o anchetă în cazul femeii de 46 de ani care a murit pe 13 martie, după o amigdalită.

Rudele Mioarei Dobromir susţin că aceasta ar fi murit din cauza unei infecţii contactate în urma intervenţiilor chirurgicale efectuate în cadrul Spitalului Judetean de Urgenţă Târgu-Jiu şi pentru că ulterior medicii nu au tratat-o corespunzător.

"La Târgu-Jiu s-a greşit. Când am plecat de la Târgu-Jiu mi-au dat fişa medicală în care scria că are acea bacterie. Problema este că nu au tratat-o, au ţinut-o pe salon. A stat în spital aiurea, după două zile leucocitele au ajuns la 30.000 şi i s-a spus patru zile că RMN-ul nu a funcţionat. Pe 23 februarie am mers la UPU Târgu-Jiu, i-au incizat-o şi apoi au trimis-o la ORL, fără să îi facă RMN, până pe 27 februarie. Au spus că nu merge RMN-ul. A stat internată până pe 27, când doamna doctor Davidescu a decis transferul la Craiova, cu ambulanţa. Se agravase starea de sănătate pentru că după patru zile s-au trezit să facă RMN, că nu a mers patru zile. Leucocitele după două zile de tratament ajunseseră la 30.000, în loc să scadă urcau. Avocatul va depune plângere şi la Parchet. Vreau să se facă dreptate, să nu mai păţească şi alţii ce am păţit noi", a declarat, pentru MEDIAFAX, Constantin Dobromir, fiul femeii.

Medicii care au legătură cu acest caz vor fi audiaţi, urmând să fie verificate toate documentele medicale.

"S-a depus o plângere la Colegiul Medicilor şi va fi dată Comisiei de Jurisdicţie, Comisia de Disciplină. Va dura ceva timp, pentru că noi trebuie să cerem documente medicale de la Craiova, acolo unde dânsa a stat două săptămâni internată. A fost la Târgu-Jiu şi apoi la Craiova. Ca să concluzionăm va trebui să cerem documentele medicale oficiale de la Craiova, copie după foile de observaţie şi tot ce s-a întâmplat acolo. Familia face referire şi la spitalul de la Craiova în plângere. Familia spune că aici a fost văzută de patru medici, iar la Craiova a fost văzută după nu ştiu câte ore de un medic", a declarat Ana Băleanu.