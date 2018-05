EXATLON ROMÂNIA 23 mai. Ştefan şi Alex, declaraţii emoţionante după ce au ieşit din concurs

Alex Nedelcu și Ștefan Floroaica au fost ceilalți semifinaliști care au fost foarte aproape să fie finaliști, scrie huff.ro.

La finalul meciului cu Vladimir, Ștefan s-a accidentat la cap și a creat un moment de panică printre concurenți. După ce s-a bucurat că este finalist, Vladimir a alergat ca să îl ajute pe Ștefan care era căzut la pământ.

Ștefan și Alex au făcut primele declarații după eliminare pentru WOWbiz.

Chiar dacă a fost eliminat în semifinală, Ștefan este, în mare parte mulțumit de evoluția sa în competitie. Din nefericire, acesta s-a lovit de mai multe ori la ultimul traseu cu Vladimir.

Concurentul îi apreciază enorm pe cei doi finaliști și spune că meritau din plin să ajungă în finală.

„Traseul pe care-l detestam cel mai mult mi-a dat 7 vieți și cel pe care-l iubeam mi-a adus finalul. Așa a fost să fie. Cred mult în Dumnezeu. El așa a considerat că nu a fost pentru mine. Cei doi finaliști meritau foarte mult. Vladimir este și el foarte bun, inteligent. Meritau amândoi foarte mult.

Exatlonul este câștigul vieții mele până în prezent", a spus Ștefan.

Alex este încântat de evoluția lui în semifinală, însă îi pare rău că a ratat finala la o secundă.

„Acum că mă gândesc că am ratat finala la o secundă, îmi pare rau. Înainte nu-mi părea rău pentru că am ajuns până aici. Am fost aproape. Am plecat de la primul traseu cu un mare handicap", a spus Alex.

Acesta simte că va fi chemat din nou în concurs și i-a fost extrem de greu să se despartă de locul în care a trăit timp de cinci luni.

Înainte să intre în semifinală, cei doi concurenți au spus cuvinte emoționante despre evoluția lor în concurs

„Mă încearcă multe sentimente. Simt că mă voi întoarce diseară. Simt că voi schimba cotețul cu casa. Am ajuns la final. O mare parte din mine rămâne aici, o mare parte din mine", a mărturisit Alex.

La fel de emoționat este și Ștefan.

„Fel și fel de momente. Chiar am pus mult suflet în tot ce s-a întâmplat aici. Mă simt emoționat, dar și încrezător. Am o balanță între emoție și încredere. Au fost mai multe momente grele, dar m-au călit și sunt recunoscător acestor momente grele. Îmi pare rău că nu mi-am luat adio și de la coteț".