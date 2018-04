Florian Coldea ar urma să fie audiat din nou la Comisia SRI

Florian Coldea a mai fost audiat la această comisie pe 13 martie. "Conform situaţiei anterioare, am trimis deja şi către SRI o solicitare în acest sens de a ne sprijini în ceea ce priveşte audierea domnului Coldea. Domnia sa a fost de acord în urma discuţiei", preciza, la sfârşitul lunii martie, preşedintele Comisiei pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda.



Întrebat ce îl va întreba pe Coldea la comisie, Manda a spus ca fostul prim-adjunct al SRI va fi chestionat despre relaţia sa cu parchetele, cu zona politică, dar şi cu mass-media.



"Rămăsesem la relaţia domniei sale cu zona de parchete, zona de partide politice, nu ştiu cât am reuşit să aprofundăm, plus zona de mass-media, după care toate celelalte elemente punctuale pe care le-au transmis cei care au venit la comisie şi ne-au spus că ar avea legătură cu domnul Coldea. Toate referirile doamnei Udrea la domnul Coldea, toate referirile domnului Dragnea", spunea Claudiu Manda.