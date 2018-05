Focuri de armă în Oxford. Centrul oraşului a fost încercuit, iar poliţia le-a spus localnicilor să nu iasă pe stradă

Poliţia din Thames Valley a anunţat că evenimentul este încă în desfăşurare.

Police said officers are responding to an "ongoing incident".

Paradise Square, Paradise Street şi Castle Street aflate în centrul oraşului au fost închise publicului care a fost sfătuit să evite zonele în care se produc împuşcăturile.

Imaginile de la locul unde se produce incidentul arată o desfăşurare amplă a forţelor de poliţie în zonele în care se aud focurile de armă, scrie The Oxford Mail.

Sunt prezente şi echipe medicale care sunt pregătite să acţioneze în orice moment pentru a salva eventuale victime ale atacurilor despre care nu se ştiu amănunte exacte.