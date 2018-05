Franţa, Germania şi Regatul Unit nu susţin retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marţi că Uniunea Europeană va avea "o reacţie unitară" la decizia preşedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul şi de a reintroduce sancţiuni împotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters. Tusk a afirmat că liderii celor 28 de state membre ale UE vor discuta subiectul la Sofia, miercuri şi joi.



Şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini, anunţase deja că Uniunea este "hotărâtă să menţină" acordul din 2015, prin care Iranul a acceptat să îşi îngheţe programul nuclear, în schimbul ridicării unor sancţiuni, informează AFP.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu salută decizia "curajoasă" luată de Donald Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, marţi seară, că sprijină decizia "curajoasă" luată de preşedintele SUA Donald Trump privind retragerea din acordul în dosarul nuclear iranian.

"Israel spriijnă pe deplin decizia curajoasă luată azi de preşedintele Donald Trump de a respinge acordul nuclear dezastrous cu regimul terorist de la Teheran", a declarat Netanyahu, după anunţul făcut, marţi de preşedintele american.

Premierul susţine că Israelul s-a opus acestui acord încă de la început, apreciind că era de fapt un acord în sprijinul "regimului terorist de la Teheran".

"Israelul s-a opus acestui acord încă de la început, pentru că noi am susţinut că de fapt acel acord nu bloca Iranul de la producerea unei bombe nucleare, ci îi pava drumul către un întreg arsenal nuclear, şi asta într-un interval de doar cîţiva ani. Suspendarea sancţiunilor impuse Iranului, ca urmare a semnării acestui acord, a produs deja efecte dezastruoase. Acordul nu a îndepărtat un eventual război, ci l-a adus mai aproape. Acordul nu a redus agresiunea din partea Iranului, ci a crescut-o în mod dramatic, şi am văzut asta de-a lungul Orientului Mijlociu. De la semnarea acordului, am văzut că agresiunea Iranului a crescut în fiecare zi - în Irak, Liban, Yemen, în Gaza, şi mai ales în Siria, unde Iranul încearcă să stabilească baze militare din care să atace Israelul", a mai spus Netanyahu.

Premierul a adăugat că, în ciuda existenţei acordului, regimul de la Teheran a reuşit să dezvolte rachete balistice capabile să lanseze arme nucleare în multe părţi ale lumii.

"Şi, aşa cum am dezvăuit săptămâna trecută, de la semnarea acordului, Iranul şi-a intensificat eforturile pentru a ascunde programul său nuclear secret", a mai spus oficialul israelian.

Rusia este dezamăgită de retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul

Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marţi că Rusia este "profund dezamăgită" de decizia preşedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear încheiat în 2015 cu Iranul, informează Reuters.

"Nu există şi nu pot exista motive pentru anularea planului comun şi cuprinzător de acţiune (JCPOA). Planul şi-a dovedit deplina eficienţă", arată ministerul. "Statele Unite subminează încrederea internaţională în Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică", acuză Moscova.

Rusia este deschisă la cooperarea în continuare cu ceilalţi semnatari ai acordului cu Iranul (n. red. - China, Franţa, Regatul Unit şi Germania) şi va continua să îşi dezvolte activ legăturile bilaterale cu Iranul.