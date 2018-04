Friptura de iepure la cuptor cu vin. ALTERNATIVA LA FRIPTURA DE MIEL. VIDEO Reţete de Paşte 2018

Se spune despre carnea de iepure ca este printre cele mai sanatoase, daca nu chiar cea mai sanatoasa carne. Este o carne slaba, bogata in vitamine din grupul B, nu are colesterol si este saraca in sodiu. Contine si multe minerale cum ar fi seleniu, potasiu, fier, calciu si este indicata in regimurile alimentare ale persoanelor care sufera de boli de inima, a celor care au varste inaintate, a copiilor si femeilor insarcinate.

Se gateste la temperatura scazuta avand grija sa nu se usuce dat fiind faptul ca este o carne slaba. Se poate pregati fie tinuta in prealabil in bait (marinata) fie direct, partile care necesita un timp mai indelungat de preparare fiind pulpele. Exista multe moduri de a prepara carnea de iepure dar eu am ales acum o reteta simpla si usor de facut, care necesita un timp de pregatire foarte mic. Mai mult dureaza asteptarea pana cand se marineaza carnea si timpul cat sta la cuptor decat cel alocat pregatirii propriu-zise a acesteia.

Ingrediente friptura de iepure la cuptor cu vin

un iepure de aproximativ 1,5 kilograme

250 de grame de vin alb

o ceapa alba medie

trei-patru catei de usturoi

cateva frunze de dafin

rozmarin

sare, piper

doua linguri de ulei de masline

o lingura de otet

100 de grame de kaiser

Mod de preparare friptura de iepure la cuptor cu vin