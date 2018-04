Mod de preparare Fursecuri spirale

Pui intr-un castron faina, zaharul macinat, sarea, praful de copt si esenta de vanilie si adaugi untul taiat cubulete. Amesteci bine cu mixerul sau cu mana, pana obtii un aluat omogen.

Imparti aluatul in 2. O parte o amesteci cu colorantul lichid si adaugi faina pana obtii un aluat omogen, care nu se lipeste de degete.

Intinzi fiecare bila de aluat pe o foaie de copt, sub forma de dreptunghi si tai marginile drepte. Adaugi foaia roz peste foaia alba si presezi bine ca sa se lipeasca si sa nu existe goluri de aer. Rulezi foile presand bine pe toata suprafata ruloului, pentru a nu se forma goluri de aer. Treci sulul prin bomboane colorate si il infasori in folie de plastic sau hartie de copt si il dai la rece pentru 2-3 ore.

Tai ruloul in felii de 5 mm si le asezi intr-o tava tapetata cu hartie de copt.

Introduci tava in cuptorul preincalzit la 170 de G, pentru 15-20 de minute.

