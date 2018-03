Gabriel Harabagiu, viceprimarul Iaşului, recent exclus din PSD, a dat în judecată partidul

Gabriel Harabagiu a anunţat marţi că a solicitat Tribunalului Judeţean Iaşi suspendarea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD.

"Am cerut Tribunalului Iaşi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotărât excluderea mea din PSD. Consider că mi-a fost încălcat dreptul la apărare. Am fost anunţat despre întrunirea Comisiei de Etică la ora 12.00, printr-o hârtie lăsată la secretariat, iar la ora 17.00 ar fi trebuit să mă prezint în faţa comisiei. A fost făcut un abuz în ce mă priveşte şi voi face şi o plângere penală în acest sens, împotriva tuturor celor care au semnat decizia", a declarat Gabriel Harabagiu, potrivit Mediafax.

Potrivit acestuia, a fost judecat doar de trei membri ai Comisiei de Etică, în condiţiile în care şapte persoane ar fi trebuit să ia o hotărâre în privinţa lui.

"Eu vreau în primul rând să se facă dreptate. Şi domnul primar Mihai Chirica, şi colegul Sorin Iacoban vor acţiona în judecată PSD pentru acea hotărâre, care încă nu ne-a parvenit. Eu am contestat şi la Bucureşti, la partid, decizia, dar în şapte zile nu am primit vreun răspuns. Potrivit statutului partidului, sesizarea pentru Comisia de Etică ar fi trebuit să fie făcută de organizaţia din care noi facem parte, respectiv cea municipală, nu cea judeţeană! Referitor la plângerea penală, ea va fi făcută pentru abuz, pe numele tuturor celor care semnează decizie. Nu ştiu dacă ea a fost semnată de domnul Liviu Dragnea, nouă ni s-a spus că a fost luată în cadrul CEx al PSD, aşteptăm să primim ceva oficial", a adăugat viceprimarul Iaşului.

Recent, şi primarul Mihai Chirica a acţionat în judecată PSD, pentru faptul că, în urmă cu un an, CEx PSD a hotărât retragerea tuturor funcţiilor politice.

Pe de altă parte, şeful PSD Iaşi, Maricel Popa, a refuzat să comenteze pe marginea acestor procese.

"Nu vreau să comentez astfel de chestiuni. Dacă va fi nevoie, o voi face în interiorul partidului", a declarat Maricel Popa.