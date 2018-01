Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne: Nu l-am cunoscut niciodată pe poliţistul acuzat de pedofilie. Nu am auzit de el

"Eu am fost la Ministerul de Interne, mandatul 2008-2009, două săptămâni. Am început în 20 şi am terminat pe 13 ianuarie. Nu l-am cunoscut niciodată (pe Eugen Stan, poliţistul arestat penzru fapte de pedofilie -n.r.). (...) Nu am auzit niciodată de el. Vă daţi seama că nu aveam cum să aud aşa ceva", a declarat, la ieşirea de la instanţa supremă, fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea.



Totodată, întrebat dacă actualul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi trebuit să demisioneze în urma scandalului provocat de poliţistul arestat pentru fapte de pedofilie Eugen Stan, Gabriel Oprea a precizat că nu vrea să se pronunţe, transmite Mediafax.

În raportul înaintat de şeful Poliţiei Române Bogdan Despescu premierului în exerciţiu Mihai Tudose se arată că Rene Emanuel Vornicu, şeful direct al agentului pedofil, în prezent eliberat din funcţie până la clarificarea situaţiei de fapt, era şeful Serviciului de Supraveghere Rutieră din Sectoarele 1, 2 şi 6 din cadrul Brigăzii Rutiere. În Sectorul 1, mai exact pe Strada Ştirbei Vodă, a murit, în urmă cu doi ani, şi poliţistul Bogdan Gigină, după ce a pierdut controlul motocicletei, pe timp de ploaie, în timp ce deschidea coloana fostului ministru Gabriel Oprea.



La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ar fi trebuit să aibă loc marţi un nou termen în dosarul în care Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, alături de Gheorghe Nicolae, fostul şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi de deturnare de fonduri, însă procesul a fost amânat pentru data de 13 februarie, pentru ca judecătorii Curţii Constituţionale să se poată pronunţa pe na dintre excepţii.