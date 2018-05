Gabriela Firea: Sunt cetăţeni care vin la şedinţele CGMB mai mult să facă atmosferă şi să provoace

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a respins, marţi, acuzaţiile potrivit cărora cetăţenii care vor să asiste la şedinţele CGMB sunt împiedicaţi, susţinând însă că acestea se desfăşoară sub injurii, sub ameninţări şi sub dezinformări din cauza celor care vin ”să facă atmosferă”.