Gabriela Szabo este în STARE DE ŞOC! Mama ei a fost internată în SPITAL şi operată de URGENŢĂ

Gabriela Szabo a aflat că mama sa a intratdeja in sala de operatii. Surse din clinica spun ca mama fostei sportivei a fost supusa la cateva investigatii gastro-intestinale, iar in urma rezultatelor, medicii au decis sa o opereze, anunta Stirile Kanal D.

Gabriela Szabo, afacere SECRETĂ de 500.000 euro FOTO

In aceste momente, Gabriela Szabo este in stare de soc pentru ca nu stie ce se va intampla cu fiinta care i-a dat viata. Femeia a fost bagata de urgenta in sala de operatii pentru o interventie dificila la stomac si se spera ca situatia ei sa se stabilizeze.