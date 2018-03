Gică Hagi, ANUNŢ-BOMBĂ despre fiul său, Ianis Hagi. "Trebuie să câştig bani, e un business!"

Gica Hagi a platit doua milioane de euro pentru a-l rascumpara pe Ianis Hagi de la Fiorentina si spune ca vede totul ca pe o afacere.

"Chiar atat de ingust la minte ma credeti incat sa-l arunc in mare fara colac de salvare? Credeti ca-l bagam daca nu vedeam ceva la el? Daca nu putea s-o duca? Nu-i dadeam banderola la 16 ani daca nu credeam in el. Poti sa faci concesii, dar niciodata compromisuri. Eu cu Ianis trebuie sa castig bani! E un business! Cea mai buna solutie a fost sa vina, sa joace si sa-si recapete ritmul jocului. Sa-l vedeti pe Ianis la 20, la 21 de ani! Va concura cu cei mai buni!", a spus Gica Hagi la Digi Sport.

Ianis Hagi a ajuns la Fiorentina in vara anului 2016, pentru doua milioane de euro, dar a prins doar doua meciuri in Serie A intr-un an si jumatate. El a fost cumparat in aceasta iarna de Viitorul pentru doua milioane de euro, iar italienii vor pastra si 30% dintr-un viitor transfer. De la revenirea in tara, Ianis Hagi a marcat doua goluri si a oferit trei pase decisive in sase meciuri pentru Viitorul.