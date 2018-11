Google în grevă mondială, ca protest faţă de fenomenul hărţuirii sexuale

Aceste proteste sociale de joi - primele de această amploare în cadrul acestei întreprinderi-simbol a modernităţii - a pornit de la un articol publicat de ziarul The New York Times (NYT) săptămâna trecută.



Cotidianul scria că Google a muşamalizat, în ultimii ani, o serie de cazuri de hărţuire sexuală implicând conducători de rang înalt, între care Andy Rubin - creatorul sistemului de operare pe mobil ndroid, care a plecat din grup în 2014 după ce a primit o indemnizaţie în valoare de 90 de milioane de dolari. Rubin a negat aceste acuzaţii, potrivit news.ro.



Organizatorii grevei au îndemnat cei aproximativ 90.000 de angajaţi ai Google din lume să iasă din birou la ora 11 dimineaţa, la fusul orar respectiv.



La sediul social al grupului, la Mountain View, în California, imagini difuzate de salariaţi pe Twitter şi de televiziuni locale arătau mii de salariaţi - supranumiţi "Googlers" - adunaţi între numeroasele clădiri din campus, complexul "Googleplex", în centrul Silicon Valley, leagănul giganţilor tehnologiei.”Doisprezece ani la Google şi n-am văzut încă o mulţime atât de numeroasă. Mândru să susţin justiţia şi transparenţa”, a scris pe Twitter Ken Norton, un salariat.



CEO Sundar Pichai a anunţat, într-o declaraţie scrisă, că îi susţine pe angajaţii care aleg să facă grevă. Exprimându-se joi seara, într-o conferinţă organizată de NYT la New York, el a recunoscut că există ”furie şi frustrare în interiorul grupului”. ”La Google, noi punem ştacheta foarte sus şi nu am răspuns, clar, propriilor noastre aşteptări”, a declarat el, potrivit ziarului. Google a "adoptat o poziţie foarte strictă” cu privire la comportamet neadecvat în ultimii ani, însă ”momente ca acesta arată că nu am făcut-o întotdeauna corect”. ”Se apropie acţiuni concrete”, a adăugat el, scrie news.ro.



Adunările au început în Asia, la Singapore, unde aproximativ 100 de angajaţi s-au adunat înăuntru, iar apoi la Tokyo, tot înăuntru, şi la Hyderabad, în India. Greva a cuprins, apoi, Europa. Aproximativ 500 de angajaţi s-au adunat într-un spaţiu exterior al sediului european al Google, la Dublin. Iar la Londra, alte sute de salariaţi s-au adunat într-o sală mare a întreprinderii, după care au ieşit în stradă. Alte adunări au fost organizate la Berlin şi Zurich.



La New York, unde Google are aproape 10.000 de angajaţi, sute de salariaţi - majoritatea în vârstă de până la 40 de ani, s-au adunat într-un parc situat în apropierea sediului întreprinderii, în cartierul Chelsea, potrivit news.ro.



Unii erau ”înarmaţi” cu pancarte cu mesaje ca ”a venit vremea high-tech" («Time's Up Tech»)” - o trimitere la mişcarea "Time's Up" de apărare a victimelor hărţuirii sexuale, apărută în urma #MeToo, în octombrie 2017. Mai multe persoane s-au succedat la megafon, pentru a-i îndemna pe manifestanţi să ceară schimbarea culturii la Google, unde femeile reprezentau în 2017 doar 31% dintre salariaţi şi 25% din conducere.



Silicon Valley este de mai mulţi ani acuzat de sexism şi că închide ochii la hărţuirea sexuală.