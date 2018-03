Guvernul, decizie privind Declarația unică. Premierul Dăncilă spune cum o să arate formularul UPDATE

UPDATE Premierul Viorica Dăncilă a explicat la începutul şedinţei de guvern cum va arăta declaraţia unică.

"Avem pe ordinea de zi actul privind declarația unică, am promis că Declarația 600 va dispărea, am cerut o nouă reglementare să vină în sprijin prin simplificare. Azi adoptăm OUG care introduce noua reglementare. Persoanele fizice care plătesc CAS și CASS vor completa o unică declarație și nu șapte, ceea ce reprezintă o simplificare majoră. Declaraţia se va depune o singură dată pe an, iar termenul pentru anul acesta este 15 iulie.

Impozitul pe venit va putea fi plătit pe venitul estimat pentru anul curent. Evaluarea se va face în funcție de venitul estimat pt anul curect, persoanele fizice pot rectifica declarația până la termenul de plată.

Cetățenii vor avea mai puțin timp de petrecut pt obligațiile fiscale, iar ANAF va putea lucra mai repede și cu costuri mai mici pt a procesa declarațiile", a declarat premierul Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de guvern.

Noul formular aduce noutăţi şi în privinţa plăţii, respectiv a reţinerii la sursă a contribuţiilor.

Guvernul a făcut publică ordinea de zi a şedinţei de joi.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.IV la Hotărârea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 1 Secţiunea C, km 0+000 - km 0+300, inclusiv Nod Rutier Sebeş

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursale Regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I''-SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015- 2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2017

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" şi Curtea Constituţională

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Toronto, Canada)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (construcţie+teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului, în administrarea Curţii de Conturi a României, precum şi trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''S.N.G.N ROMGAZ-S.A -Conductă de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti'', judeţul Dâmboviţa'', în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale '' Imprimeria Naţională''-S.A companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în învăţământul superior între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Învăţământului Superior din Republica Turcia

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind succesiunea Bosniei şi Herţegovinei la tratatele bilaterale încheiate între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia la nivel de stat, respectiv de Guvern

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bucureşti, sector 5, strada Preda Spătarul nr.13 A-B, 19 B, din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca spaţiu de cazare pentru studenţii/cursanţii aflaţi la cursuri în Academia Tehnică Militară

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din cadrul Autorităţii Electorale Permanente

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului de admitere în magistratură, în condiţiile prevăzute de art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui număr de 100 de posturi de judecător de la nivelul judecătoriilor şi 60 de posturi de procuror din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii

6. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică

7. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea modelului de acord cadru de parteneriat între solicitanţii de finanţare prin Programul Operaţional Regional (unităţi administrativ teritoriale) şi instituţii publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Bp.660/2017)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal (Bp. 527/2017)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Bp.549/2017)