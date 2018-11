Guvernul taie fondurile pentru nou-născuţi pentru a nu depăşi deficitul bugetar

În susţinerea propunerii, Executivul invocă posibilitatea ca plata acestor ajutoare să ducă la depăşirea deficitului bugetar asumat, având în vedere că 1,7 milioane de copii ar urma să primească această sumă, impactul bugetar fiind de 4 miliarde de lei.

„Având în vedere imposibilitatea susţinerii financiare a masurilor prevăzute de art. 27 alin.(6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în special în privinţa sprijinului de 500 euro care ar trebui acordat tuturor copiilor născuţi începând cu data intrării în vigoare a legii, ceea ce ar însemna plata dreptului pentru aproximativ 1,7 milioane copii născuţi în această perioadă, pentru implementarea acestei măsuri fiind necesari aproximativ 4 miliarde lei şi ţinând cont de necesitatea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019 şi încadrarea în limitele de deficit bugetar asumate, se impune şi pentru aceste măsuri, prorogarea termenului de aplicare", se arată în nota de fundamentare a proiectului obţinut de Hotnews.ro.

Prorogarea termenului de aplicare atât a Legii nr.196/2016, cât şi a măsurilor prevăzute de art. 27 alin.(6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 este necesar a fi efectuată înainte de aprobarea legii bugetare anuale, astfel încât fundamentarea bugetului să fie realizată pe baza actelor normative aprobate, conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 27 alin.(6) prevede că „Statul sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale". Art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevedea că „măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din data de 31 decembrie 2014".

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă, acordarea celor 500 de euro se amână până la data de 31 decembrie 2020. „ART. II - (1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2020. (2) Până la data de 31 decembrie 2020 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare".

Iniţiativa din 2011 a fost amânată de mai multe ori În 2011, prin Legea educaţiei a fost prevăzut că statul trebuie să sprijine dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia. Suma urma să fie acordată în scop educaţional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, şi se depune într-un cont de depozit deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre părinţi, împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naştere.

Titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din contul pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 16 ani şi cu acordul expres al părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal. Retragerea sumelor în alte condiţii şi/sau utilizarea acestora în alt scop constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an. Pentru sumele depuse în contul trebuia plătită o dobândă anuală, la o rată a dobânzii stabilită prin ordin al ministrului Finanţelor, de la bugetul de stat. Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro urma să fie acordat din 2013 tuturor copiilor născuţi după data intrării în vigoare a Legii educaţiei, respectiv februarie 2011.

Acordarea de cupoane sociale şi asigurarea finanţării de bază în educaţie au fost amânate şi de Guvernul Boc în urmă cu un an, până la finele lunii decembrie 2012, în timp ce sprijinul financiar de 500 euro trebuia să fie alocat începând cu anul 2013.

Salariu minim Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat recent că salariul minim pe economie va creşte de la 1 decembrie, de la 1.900 lei brut, la 2.080 lei brut,. urmând ca de la 1 ianuarie să se aplice cfreşterea diferenţiată a salariului minim pe econom ie în funcţie de vechime şi de studii. Astfel, angajaţii care au mai mult de 15 ani vechime sau cei care au studii superioare ar urma să primească de la 1 ianuarie câte 2.350 lei brut. Şi pensiile vor creşte Proiectul de Lege a pensiilor va intra săptămâna viitoare în dezbatere la Comisia de muncă din Senat, a spus ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, sugerând că dacă se vor depune prea multe amendamente legea va deveni inaplicabilă, pentru că nicun guvern nu poate să-şi asume o sumă mai mare decât cea prevăzută de Gvernul PSD.

"Legea pensiilor a intrat deja în Senat în dezbatere. A fost avizată la două comisii până acum. Urmează să intre săptămâna viitoare în comisia de muncă senatorială. Sper din toată inima să nu fie foarte multe amendamente şi sper din toată inima ca inclusiv colegii noştri din Coaliţie să înţeleagă că mai binele este duşmanul binelui", a afirmat Olguţa Vasilescu, la Antena 3. Întrebată de moderatorul emisiunii dacă sunt probleme, ministrul a răspuns: "E foarte posibil să vină cu multe amendamente".

"Multe dintre ele pe care le-am auzit până acum de la comisiile avizatoare le-am avut şi noi în cap atunci când am lucrat legea, însă costurile doar pe aceste amendamente porneau de la 2 miliarde (de lei - n. r.) şi ajungeau până la 40 de miliarde, pe lângă costurile formulei adoptate în Guvern. Da, formula adoptată de noi dublează practic bugetul de asigurări sociale. Dacă am pornit de la 56 de miliarde în momentul în care am venit la guvernare şi acum avem 71 de miliarde, ajungem la 140 de miliarde pentru aplicarea acestei legi în anul 2021. Dacă vor fi făcute şi alte amendamente, eu garantez că legea devine inaplicabilă, pentru că niciun guvern nu poate să-şi asume o sumă mai mare decât cea pe care am trecut-o noi", a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, efortul cel mai mare pentru aplicarea noii legi a pensiilor va fi în anul 2020, pe mandatul PSD. "Cea mai mare creştere este în 2020, adică este pe mandatul nostru. Dublarea pensiilor înseamnă anul 2020, pe mandatul nostru. Am promis această dublare a pensiilor, asta se întâmplă în timpul mandatului nostru. În anul 2021 doar se aplică noua formulă. Sigur că şi din acea nouă formulă mai sunt nişte creşteri pe pensii, dar efortul cel mai mare este făcut în anul 2020, pentru că urcăm de la un punct de pensie - anul acesta este 1.100 de lei, anul viitor va fi 1.265 de lei, în 2020 deja vorbim de 1.775 de lei punctul de pensie. Dacă ne raportăm la anul 2016, luna decembrie, când am venit la guvernare şi aveam un punct de pensie de 871 (de lei - n. r.), după cum vedeţi, este o dublare în interiorul mandatului nostru a punctului de pensie", a subliniat ministrul Muncii.