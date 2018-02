HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING: Goana după nr. 1. La ce oră începe meciul de la Doha

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING. Meciul dintre Simona Halep și Anastasija Sevastova se va disputa joi, de la ora 16:30, în direct pe Digi Sport 1.

Aceasta va fi cea de-a noua întâlnire directă dintre cele două jucătoare. Simona conduce la acest capitol cu 5-3. Una dintre victorii i-a adus și un titlu WTA. În 2016, Halep a învins-o pe sportiva de 27 de ani, cu 6-0, 6-0, în finala turneului de la București.

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO online. Simona poate deveni azi numărul 1 WTA

Miza meciului cu Sevastova este una foarte mare pentru românca de 26 de ani. Ea poate reveni pe prima poziție WTA în situația în care se califică în sferturi, iar Caroline Wozniacki este învinsă de Monica Niculescu.

De altfel, condiția pentru ca Halep să redevină cea mai bună jucătoare a lumii este una clară: să acceadă cel puțin în sferturile de finală de la Doha și să aibă o performanță cu un tur mai bună decât cea înregistrată de daneza care a învins-o în finala de la Australian Open.

Totuși, dacă ținem cont de rezultatele directe, șansele ca Monica să o învingă pe ”Caro” par destul de mici! Cea mai bună jucătoare a lumii a câștigat cele opt întâlniri anterioare. Mai mult de atât, daneza de 27 de ani nu a pierdut decât un set în fața sportivei noastre.

"Caroline Wozniacki, da... Cred că are 8-0 la întâlniri sau... 1.000 - 0 (n.r. râde). Ce să zic... e o jucătoare foarte solidă, nu greșește, e foarte bine pregătită fizic. Mi s-a părut că anul acesta și anul trecut și-a îmbunătățit foarte mult serviciul și joacă puțin mai agresiv.

Sper să nu mai simt acea oboseală pe care am simțit-o azi. Poate reușesc cumva să mă recuperez . O să încerc să fac un masaj, să stau puțin în gheață și să încerc să am cât de cât energie mâine. Am nevoie să am mintea limpede, să găsesc soluțiile bune și să joc jocul meu. E un meci greu", a spus Monica.

După ce a auzit că o victorie a ei, coroborată cu o calificare a Simonei Halep în sferturile de finală, Monica Niculescu a spus: "Îmi doresc doar să intru în teren, mă bucur că voi juca pe central, îmi place foarte mult acel teren. Trebuie să am energia care trebuie și gândirea limpede, să stau calmă și să mă mișc bine, să gândesc punct cu punct, cum am făcut cu Maria și să nu cedez niciodată".

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO. Cum se simte Simona

Halep nu a avut probleme fizice în timpul meciului cu Ekaterina Makarova, unul câștigat lejer, cu 6-3, 6-0. Totuși, românca a anunțat că durerile de la picior nu au trecut.

”Durerea e încă acolo, e greu să spun ceva concret despre accidentare, eu sper să-mi revin de la zi la zi și sper mâine să fie mai bine, însă nu sunt foarte sigură”, a spus Simona, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului Digi Sport, Gabriel Morariu.

În partida din turul 2, Simona Halep a reușit 13 lovituri direct câștigătoare și a comis 14 greșeli neforțate, în meciul care a durat o oră și 11 minute.

Deşi a avut probleme la serviciu, punând în teren prima minge doar în 50 la sută din cazuri, Halep a avut procentaje bune la punctele obţinute cu ambele servicii (72%, respectiv 55%).

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO DIGI SPORT. Rezultatele directe

1. Halep - Sevastova 2-6, 6-7 (La Palma, 2009)

2. Halep - Sevastova 5-7, 6-1, 5-0 abandon (Bad Gastein, 2010)

3. Halep - Sevastova 6-7, 7-6, 6-0 (Copenhaga, 2011)

4. Halep - Sevastova 2-6, 2-6 (Luxembourg, 2011)

5. Halep - Sevastova 6-0, 6-0 (București, 2016)

6. Halep - Sevastova 6-3, 6-1 (Stuttgart, 2017)

7. Halep - Sevastova 6-2, 6-3 (Madrid, 2017)

8. Halep - Sevastova 6-3, 6-4 (Cincinnati, 2017)

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO. Ce spune Simona despre adversară

Chiar dacă Simona și-a adjudecat ultimele patru întâlniri de o manieră clară, Halep susține că nu va avea parte de un meci ușor contra ocupantei locului 15 WTA.

”Vedem mâine dacă va fi la fel, azi a fost dificil pentru că a fost vânt. Mereu când am jucat contra ei a fost greu, are un joc dificil, foarte drept și foarte razant, n-o să fie ușor, dar sunt aici să joc jocul meu, să fiu agresivă și să cred că pot să câștig.

Sunt destul de obișnuită cu astfel de condiții, nu e ceva nou, la amândouă a fost la fel, nu m-am gândit prea mult la acest lucru, am intrat pe teren și am încercat să-mi fac meciul și să

și să-mi văd de ceea ce am de făcut pe teren”, a spus Simona, în exclusivitate pentru Digi Sport.

De partea cealaltă, Sevastova iubește Capitala, chiar dacă a încasat la București un 6-0, 6-0 de la Simona. ”București este unul dintre locurile mele preferate. Acolo se joacă unul dintre turneele 250 preferate de mine. Anul acesta am pierdut în fața lui Bogdan, dar tot m-am simțit bine”, spune anul trecut Anastasija.

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO STREAMING DIGI. În drum spre primul titlu în echipamentul Nike

Simona a evoluat pentru prima oară în echipamentul Nike împotriva Makarovei. Românca își propune, cel mai probabil, să îi impresioneze pe americani cu primul turneu câștigat după ce a semnat cu noul sponsor tehnic.

”Frumos. Mi-a plăcut mult, mi-a plăcut să joc în noul echipament, mi-a plăcut că am putut să câștig un nou meci după Melbourne, m-am simțit bine”, a comentat Simona.

Jurnaliștii spanioli au aflat suma anuală pe care Simona Halep o va încasa de la noul sponsor tehnic, dar și durata contractului cu gigantul Nike.

MKT Esportivo anunță că actualul număr doi mondial a semnat un contract întins pe patru ani, dar și că românca de 26 de ani va încasa 1.7 milioane de euro anual. Asta duce la un total de 6.8 milioane de euro pe toată durata înțelegerii.

Totuși, ibericii specifică și diferența mare care e între Halep și celelalte staruri sponsorizate de Nike. De exemplu, Roger Federer câștigă anual 12 milioane de euro, Rafael Nadal e recompensat cu 10 milioane de euro, în timp ce Maria Sharapova se poate lăuda cu 8.5 milioane de euro.

Simona le-a cerut celor de la Adidas două milioane de euro la finalul contractului cu germanii, dar aceștia nu au dorit să îi dubleze câștigul avut în perioada 2013-2017. Au preferat să investească în alte jucătoare de top, precum Caroline Wozniacki, Angelique Kerber sau Garbine Muguruza.

"Încă de când eram mică visam să semnez un contract cu Nike şi mă bucur că s-a întâmplat acum", a declarat constănţeanca.

Simona Halep (2 WTA) a susţinut marţi o conferinţă de presă la Doha, declarându-se entuziasmată şi în acelaşi timp emoţionată că va îmbrăca un echipament Nike timp de patru ani, începând cu turneul de categorie Premier 5.

Înţelegerea dintre Simona Halep şi Nike este deja oficială, constănţeanca afişându-se cu însemnele gigantului american inclusiv la conferinţa de presă de la Doha. Jucătoarea care în ultimii trei ani s-a aflat sub contract cu Adidas, companie rivală celor de la Nike, a făcut o mărturisire care va fi cu siguranţă apreciată de noul sponsor tehnic: "Mi-am îndeplinit visul din copilărie să semnez cu Nike!". Simona aşteaptă cu nerăbdare să debuteze în noul echipament, iar emoţiile nu îi dau pace din acest motiv: "Chiar voi fi emoţionată să joc cu noul echipament. Sper să îmi stăpânesc emoţiile!".

Simona Halep o va întâlni pe Ekaterina Makarova, miercuri, în turul secund la Doha, iar principala dorinţă a constănţencei este să reziste din punct de vedere fizic. Halep mai simte încă dureri la gleznă după maratonul de la Australian Open: "Mi-am luat două saptămâni de pauză după Australian Open, iar în urmă cu câteva zile am început din nou să mă antrenez şi să mă simt bine. Acum trebuie să văd cum va reacţiona piciorul şi în timpul meciului. Obiectivul principal în această săptămână este să fiu sănătoasă. Încă mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a mai spus Simona.

HALEP - SEVASTOVA LIVE VIDEO ONLINE. Simona, alături de miliardarul lui PSG

Simona Halep a participat la gala turneului de la Doha, care bifează debutul turneului din Qatar. Românca de 26 de ani a fost surprinsă alături de Nasser Al Khelaifi, miliardarul care conduce PSG.

Cei doi apar la una dintre mese, acolo unde au fost așezați pe scaune alăturate. Lângă ei s-a mai aflat și numărul unu mondial, Caroline Wozniacki.

Înainte de meciul cu Sevastova, Românca şi-a asigurat un cec de 33.750 dolari şi 105 puncte WTA.