Halucinant! Au minţit că nepoţelul de 5 ani este bolnav de cancer, ca să strângă bani pentru datoria la lumină

O familie din Murfatlar a minţit că nepoţelul lor de cinci ani, Mădălin, ar suferi de o boală necruţătoare, în încercarea de a sensibiliza opinia publică. Întreaga tărăşanie a ieşit la iveală în momentul în care cazul a ajuns în atenţia Serviciului de Asistenţă Socială de la Primăria Murfatlar şi a specialiştilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Explicaţia familiei: sunt disperaţi, pentru că au de plătit o datorie de câteva sute de milioane de lei către ENEL, fiind debranşaţi de la reţeaua de energie electrică de peste un an!

Vineri, 4 mai, Aurelia Mărginean posta pe pagina personală de Facebook un mesaj înduieşător, în care dezvăluia că nepoţelul, Mădălin, este grav bolnav şi au nevoie de ajutor. Dramatismul cazului era accentuat şi de faptul că băieţelul este orfan, fiind crescut de bunicii materni, după ce mama a murit, când prichindelul avea doar un an şi opt luni, răpusă tot de cancer.

"Mădălin, un băiat bolnav de cancer la plămâni, rămas fără mama la vârsta de un an şi opt luni. Mama lui a decedat la vârsta de 24 de ani, tot de cancer. Crescut de bunici, are nevoie lună de lună de tratament pentru a supravieţui. De un an şi jumătate, bunicii au rămas fără curent electric. Cine vrea să-i ajute o pot face luând legătura cu bunica lui, Mărginean Maria Aurelia", se precizează în mesajul respectiv, cu menţionarea numărului de telefon şi a unui cont bancar.

Apropiaţii, vecinii, părinţii colegilor de grădiniţă ai băiatului, dar şi necunoscuţi au reacţionat imediat, mesajul fiind distribuit de sute de ori. Bunica este cunoscută în localitate ca o femeie serioasă, care poartă o grijă deosebită nepoţelului. Minciuna a ieşit însă la iveală în momentul în care pe fir au intrat asistenţii sociali.

Luaţi la întrebări, bunicii au recunoscut că au minţit, că au fost învăţaţi să procedeze astfel, pentru că sunt disperaţi: au rămas fără curent electric din decembrie 2016, au o datorie de câteva sute de milioane de lei la ENEL, spun ei, şi nu au văzut altă soluţie pentru a reuşi să-şi achite obligaţiile financiare către firma de distribuţie.

"Ne-a învăţat şi pe noi cineva să facem aşa, să zicem că cel mic este bolnav. Am zis că dacă am spune motivul real, nu ne va crede nimeni. Au venit de la Protecţia Copilului, le-am explicat despre ce este vorba de fapt", au afirmat pentru Replica de Constanţa membrii familiei Mărginean.

Familia locuieşte într-o zonă sărăcăcioasă din Murfatlar, într-o baracă, la poalele dealului unde este amplasată Mănăstirea „Sf. Teotim". Oamenii spun că, din decembrie 2016, au fost debranşaţi de la curent şi li s-a imputat o datorie de 400 de milioane de lei.

"Contoarul este pe stâlp, la vreo 80 de metri de casă. Noi nu ştim, poate erau şi alţii branşaţi ilegal, nu avem de unde să ştim! Noi stăm aici de 25 de ani şi niciodată nu a venit nimeni să ne spună nimic. Nu dădeam indexul, dar plăteam, tot la două luni, câte 130 – 150 de lei. Veneau facturi şi le plăteam. Nu ştim de unde această datorie, de ce am fost debranşaţi.

Bătrânul, Ilie Humaciu, căci pe numele lui era contractul, a fost la ei (n.r. ENEL) să întrebe despre ce este vorba, a semnat o hârtie cum că este de acord cu datoria, din care a înţeles că era vorba despre o datorie de 40 de milioane de lei. Noi nu ştim cu banii noi, dar altcineva a citit hârtiile şi ni s-a spus că de fapt este o datorie de 400 de milioane de lei. De unde să scoatem banii aceştia?

Nu aveam consum mare, aveam un frigider, o maşină de spălat, un televizor şi plăteam facturile.

Acum, este greu fără lumină. Copilul merge la grădiniţă, aude la alţi copii că se uită la desene animate, vrea şi el. Apoi, trebuie să-i călcăm hainele, nu poţi să îl trimiţi oricum", a justificat familia gestul la care a recurs. Mai mult, oamenii spun că nu au realizat că fapta comisă poate fi încadrată ca faptă penală. De altfel, mesajul postat a fost preluat în mediul online deja de sute de persoane, deşi apropiaţii, care au aflat la câteva zile de înşelăciune, au şters postările lor.

În prezent, situaţia familiei se află în atenţia autorităţilor, care au demarat o anchetă.