HOROSCOP 10 MAI 2018: Multe zodii se află în impas joi. Previziunile zilei

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unde se aduna doi oameni la un loc pentru acelasi scop, deja poti spune ca s-a creat o noua lume. Daca ai norocul de a intâlni persoana cea mai compatibila cu visele tale din acest moment, poti spune ca esti deja pe calea cea mai scurta spre implinirea lor. Singur ti-ar fi mai greu, dar alaturi de cineva care crede in tine, care depune aceleasi eforturi pentru aceleasi interes, ritmul de ascensiune e din ce in ce mai mare. Formati o echipa, un cuplu, un tandem si acum, in doi, sunteti in drum spre reusita. Cauta acel om care-ti seamana, care te completeaza, care are aceleasi gânduri ca si tine si uniti-va fortele in mod egal. Contributia e echitabila, reciproca si, la final, impartiti roadele la doi!

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Piedicile care apar acum in calea ta te fac sa te simti ciudat si iti asumi toata responsabilitatea pentru situatia creata. Nu exagera totusi, nu esti numai tu vinovat de acest hop, ci au mai contribuit si altii, care nu si-au indeplinit sarcinile asa cum ar fi trebuit. Nu ai insa curaj sa-i tragi pe ceilalti la raspundere ci preferi sa-ti asumi tu toate greselile. Toate oalele se sparg in capul tau, desi nu ai merita asta, ci mai bine ai discuta cinstit si cu ceilalti care au contribuit la acest hop, ca sa vedeti ce se poate face. Evident, ca multi dintre cei vinovati vor da bir cu fugitii si vor tacea in banca lor, si atunci ce-ti mai ramâne de facut decât sa repari tu totul?

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai acumulat multa experienta intr-un domeniu, dar pâna acum ai tot tinut aceste informatii doar pentru tine. Nu din egoism, ci pentru ca aveai impresia ca sunt chestiuni personale care nu intereseaza pe nimeni. Te inseli: vine un moment in care vei descoperi ca ceea ce tu consideri a fi ceva banal, pentru altii e o mare noutate. impartaseste ceea ce stii si altora, pentru ca multi ar avea multe de invatat din experientele tale. Nu sunt fleacuri, asa cum crezi, nu sunt chestiuni de rutina pe care orice om le cunoaste, ca atare fa un pas in fata si povesteste ceea ce stii cel mai bine.

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Munca ta a ajuns intr-un impas in care esti nevoit sa stai si sa chibzuiesti o vreme incotro e mai bine sa mergi. Ambele variante pe care le ai la dispozitie au si avantaje si dezavantaje, tocmai de aceea ti-e atât de greu sa o alegi pe una din ele. Ar fi imposibil sa incerci sa le duci pe amândoua dupa tine, deci, vrei, nu vrei trebuie sa alegi totusi una! Chiar daca te decizi asupra uneia dintre directii, mereu vei ramâne cu gândul la cealalta punându-ti intrebarea ce-ar fi fost daca alegeai invers? Asuma-ti decizia si nu te mai gândi la alternative tardive.

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ai mare grija la reactiile impulsive, pentru ca risti enorm daca nu tii sub control un banal gest de respingere sau o critica mai dura. Esti cam nervos, pus pe harta, recalcitrant, iar aceasta atitudine agresiva poate duce la un conflict major. Dintr-un astfel de moment se poate ajunge la rupturi, la conflicte de proportii, la un final de drum fara sanse de redresare, si totul doar din cauza incapacitatii de a tine sub control nervii si spiritul critic. Pune-te un pic in pielea celuilalt si comporta-te asa cum ti-ar placea si tie sa se poarte ceilalti cu tine. iti place cearta? Atunci n-ai decât!

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Esti cam agitat si i-ai putea irita si pe altii cu atitudinea ta cam impulsiva, dar noroc e ca ai alaturi de tine o persoana care se va dovedi a fi un munte de calm si toleranta si nu va cadea in plasa nervilor tai. El asteapta sa-ti treaca nervii, sta cuminte pe margine pâna vede ca te-ai racorit, si abia dupa aceea isi spune parerea. stie ca daca spune ceva acum, când dai in clocot ca un vulcan, reactia ta va deveni si mai agresiva, pentru ca te cunoaste foarte bine. A mai observat si altadata aceasta atitudine la tine, de aceea prefera sa te vada ca te-ai calmat inainte de a-ti vorbi.

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai ajuns la un nivel foarte bun al unui proiect caruia ii acorzi importanta marita. Esti mândru de tine, si meriti un premiu! Indiferent in ce ar consta acest dar pe care ti-l oferi, important aici e starea de bine care te cuprinde, satisfactia majora care te invaluie. Probabil ai fost apreciat de sefi si evident ca te simti bine in aceasta postura. Sau tocmai ai trecut cu brio un examen sau in confruntare profesionala, depasindu-ti rivalii puternici, si orgoliul tau ajunge la cote maxime. Meriti aceste laude, deci lasa modestia la o parte si vorbeste tuturor cu emfaza si incredere despre valoarea ta. Daca tu n-o faci, atunci cine?

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu te lasa invins de un hop trecator! Nu toate drumurile duc spre succes, si stii si tu prea bine asta, ca atare opreste-te un pic si elibereaza-te de capitolul care s-a inchis acum in fata ta. Ia o pauza, trage aer in piept si apoi concentreaza-ti fortele spre alt tel. Nu e un esec, e doar o incercare care nu a dus acolo unde doreai, dar scoate repede din abundenta ta de idei si de proiecte curajoase altceva care sa-ti atraga toata atentia. Pui punct acelui plan care nu a avut roadele scontate, dar o iei imediat de la capat in alt sens, cu si mai multa vointa. Poti renaste cu si mai multa energie spre un tel si mai grozav!

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu pune la suflet vestile nu tocmai placute care vin astazi spre tine. Ignora-le, trateaza-le ca pe niste lucruri banale care nu merita nicio atentie, pentru ca nu are rost sa te impovarezi cu ele. Fiind mici, dar multe, ar putea deveni un balast emotional inutil pentru tine si, la finalul zilei, desi nu vei putea spune ce anume ai facut, te vei trezi ca esti stresat la maxim, obosit, nervos, fara sa gasesti explicatii de unde provine aceasta stare. E de la aceste nimicuri pe care le tot duci dupa tine, in loc sa le dai la o parte ca si cum n-ar fi. Exagerezi cu importanta acestor maruntisuri si, daca reusesti sa le ignori, ziua va fi mult mai simpla!

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Succesul vine, e in drum spre tine, dar nu-l primesti pe tava! E nevoie de o lupta serioasa pentru a pune mâna pe acel premiu. iti aduni fortele si te implici intr-o competitie acerba, alaturi de concurenti redutabili, dar fara frica. Pentru ca ai si tu atuurile tale de care vei sti sa profiti la momentul cel mai potrivit. Azi poti iesi invingator in concursuri, in intrevederi cu persoane la fel de bine pregatite, in lupta pentru suprematie, dar succesul depinde enorm de increderea absoluta in fortele proprii, pe care o afisezi cu emfaza in ochii rivalilor tai. ii vei dezarma mai usor daca te vor vedea atât de increzator in victorie!

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Ia taurul de coarne si fa ce trebuie facut, pentru ca situatia in care te afli are nevoie de o interventie prompta, care se bazeaza pe norme si legi clare. Nu poti face nimic la voia intâmplarii, ci doar ce e mai corect din toate punctele de vedere. Apeleaza la toate resursele care au la baza respectarea adevarului, cinstea, sinceritatea, loialitatea, fidelitatea, deci tot ce e mai corect pentru tine, pentru ca nu mai poti tolera o minciuna sau o nedreptate! E momentul sa faci lumina, sa spui lucrurilor pe nume, si, chiar daca unele gesturi dor, sa recunosti adevarul asa cum e si sa-l faci cunoscut si altora.

HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Cândva ai abandonat un proiect pentru care nu erau intrunite conditiile unei evolutii de succes. Acum iti aduci aminte de ceea ce ai lasat in urma si o iei frumos de la capat, cu mai mult entuziasm, nici nu-ti vine a crede cât de bine inainteaza toate acum, semn ca ai mai acumulat ceva cunostinte pe parcurs si stii exact ce trebuie facut. Când vezi ca o actiune sta pe loc si nimic nou nu se mai intâmpla, e bine s-o lasi o vreme pe linie moarta, in asteptare, si sa te ocupi de ea dupa o perioada de pauza. A doua oara ar putea evolua mult mai bine!