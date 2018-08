HOROSCOP 11 AUGUST 2018: Fereşte-te de prieteni! Ce spun astrele pentru sâmbătă

HOROSCOP BERBEC

Ai facut deja pasii necesari pentru a ajunge la nivelul de fata si poti fi multumit de ceea ce ai realizat! Dar ceea ce conteaza cel mai mult azi e ca dupa ce ai acumulat deja informatia si experienta necesara, faci un mare salt inainte. Semn ca ai asteptat tu ce ai asteptat momentul potrivit, dar iata ca acesta a venit si te propulseaza rapid spre etapa urmatoare.

Ceea ce vei construi de azi inainte e in stransa legatura si dependenta de etapele anterioare, ca atare daca ai parcurs pasii anteriori cu brio, cei care urmeaza vor merge struna! Din succesele trecutului se nasc planurile tale viitoare!

HOROSCOP TAUR

Esti un justitiar prin definitie si, daca descoperi ca cineva te-a mintit, iei masuri severe. Intuitia ta nu greseste, ci iti dai seama imediat daca cineva umbla cu cioara vopsita pe langa tine, de aceea te vei folosi de simturile tale pentru a scoate la iveala adevarul si pentru a pedepsi vinovatii.

Nu poti accepta nici macar micile ipocrizii amicale, ci, daca ai ceva de spus, spui adevarul pe sleau, lasand la o parte amabilitatea si diplomatia. Esti de parere ca lucrurile importante trebuie exprimate sincer si ferm decat sa te ascunzi dupa deget.

HOROSCOP GEMENI

Nu are rost sa tii cu dintii de o situatie din care stii si tu prea bine ca nu mai ai nimic de invatat sau de castigat. Chiar daca uneori te opui schimbarii, vine vremea cand trebuie sa spui: pana aici! Un astfel de moment a venit acum, pentru ca te trezesti singur dintr-o stare de amortire si iti dai seama ca numai de tine depinde schimbarea.

E timpul sa iesi din acest punct inert, e timpul sa alegi tu o noua directie spre care sa mergi, deci rupe-te de ceea ce te tine pe loc. Nu comoditatea sau obisnuinta, nici pasivitatea sau teama sunt resursele care trebuie sa te conduca acum, ci curajul de a aprinde scanteia din care sa se nasca mai apoi actiunea. Acum dai startul: succes!

HOROSCOP RAC

Nu privi punctul acesta al evolutiei tale ca pe un blocaj, pentru ca nu este! E doar un moment de repaus, pentru a-ti mai trage si tu un pic sufletul, dupa ce ai tras atat de mult ca sa ajungi aici. Chiar daca mai esti tentat sa folosesti definitii cu tenta negativa gen: stau pe loc, nu mai merge nimic, astept degeaba, nu mai e nicio cale, vei vedea ca e cea mai gresita abordare!

Ai incredere ca un moment de respiro, nu e un blocaj, e acea clipa de ragaz de care aveai nevoie pentru a privi inapoi sa vezi ce ai facut pana acum, unde ai ajuns, si pentru a-ti realimenta rezervorul cu o noua energie pentru etapa urmatoare. Linisteste-te o zi, relaxeaza-te un pic, trage aer nou in piept, si apoi continui aventura spre succes.

HOROSCOP LEU

Ti se pare ca numai pe umerii tai apasa cele mai neplacute conditii, cele mai grele sarcini sau ca esti mereu dezavantajat de altii. Faci sacrificii peste sacrificii, dar nu te simti deloc bine cand vezi ca acestea nu au efectele scontate. Dai mult de la tine, treci mereu cu vederea, taci si inghiti, dar ai inceput sa te intrebi daca merita.

Ce ai de castigat de pe urma acestor compromisuri? Mai nimic, deci insatisfactia creste, ca atare gandeste-te serios daca merita sa le tolerezi in continuare. Poate e timpul sa intorci foaia!

HOROSCOP FECIOARA

Ai grija la ceea ce pare a fi un ajutor prietenesc, pentru ca e posibil sa se ascunda si altceva in spatele bunelor intentii. Dupa ce te vei folosi, eventual, de sfaturile primite, te vei trezi prins intr-o capcana si vei plati inapoi insutit serviciile primite, ca atare ar fi bine sa te gandesti bine inainte de a profita de ajutorul oferit.

S-ar putea ca cel care se implica acum in problemele tale sa doreasca de fapt sa te controleze, sa te aiba la mana cu ceva, sa-i fii dator, e un fel de ajutor… obsesiv, din nevoia sa de a fi neaparat cuiva de ajutor, chiar si fara ca tu sa ai nevoie de ceea ce ofera. Tine-l la distanta cu diplomatie!

HOROSCOP BALANTA

Discutiile pe care e ai acum cu o persoana de sex opus au o conotatie speciala, de parca l-ai simti pe Cupidon ca survoleaza zona. Daca asteptai iubirea in viata ta, fii foarte atent la imprejurarile de bun augur ale acestei intalniri, pentru ca de aici s-ar putea naste o relatie cu adevarat importanta. Multi isi pot intalni acum jumatatea predestinata, altii iau decizii cat se poate de mature si de intelepte cu privire la viata lor sentimentala.

Azi se pot cladi relatii, azi se pot scrie povesti de amor, azi se pot trasa directii de viitor in iubire, deci lasa-te dus de val si iubeste cu toata fiinta ta. Nu e un joc, e ceva extrem de serios, tocmai de aceea incearca sa nu-ti pierzi complet luciditatea din cauza fluturilor din stomac!

HOROSCOP SCORPION

Toarna mai multa iubire in modul tau de a comunica astazi cu lumea, pentru ca ai limba cam ascutita si nici nu stii cum deranjezi pe cineva, poate mai ales pe cei dragi. Oricat de nervos ai fi, presara mai multe vorbe frumoase, glume adecvate, complimente sincere in modul tau de exprimare.

Gandeste-te cum ti-ar placea sa ti se vorbeasca si poarta-te ca atare. Daca e nevoie de un dram de impulsivitate, foloseste pentru a stimula pe cineva care are nevoie de o incurajare, dar evita tonul critici sau ironic. Il poti stimula cu un pic de ton ridicat, dar elegant totusi!

HOROSCOP SAGETATOR

Daca pleci la drum, ia-ti suficient timp la dispozitie, pentru ca s-ar putea sa apara pe parcurs diverse aspecte neprevazute care sa prelungeasca deplasarea. Pleaca din timp, respecta orele exacte de plecare si incearca sa te incadrezi perfect in program, pentru ca o mica abatere te poate face sa alergi pe ultima suta de metri.

Calatoria aceasta oricum va avea un rol important pentru tine, de parca urmeaza sa cunosti ceva deosebit la destinatie, ca atare ar fi bine sa-ti faci bagajele. Daca aceasta deplasare nu are loc tot azi, atunci poti folosi aceasta zi pentru pregatirea unei viitoare calatorii pe care o astepti cu sufletul la gura.

HOROSCOP CAPRICORN

Se da o lupta intre ratiune si emotie in interiorul tau. Desi tu esti o fire predominant mentala, de data aceasta te incearca tot felul de trairi pe care nu stii cum sa le gestionezi. Chiar daca e o situatie in care inima ar trebui sa-si lase amprenta, tu tot pe ce-ti transmite ratiunea te bazezi pentru ca ai incredere in logica ta si in capacitatea ta de a face lumina prin discernamant si gandire clara.

Pentru ca mintea ta e limpede si intuitia ascutita, vei reusi sa faci ordine in aceasta contradictie de forte, ca atare lasa-ti tot latura ta rationala sa conduca situatia si sa ia decizii. Inima ar putea fi partinitoare, mintea nu!

HOROSCOP VARSATOR

Nu are rost sa te lasi impovarat de griji care chiar nu au ce cauta azi in mintea ta. Chiar daca problemele de orice natura mai apar in viata oamenilor, ele vin si trec, precum valurile oceanului. Valurile uneori pot naste furtuni, dar alteori oceanul e atat de lin si de calm incat te poti cufunda in el fara teama.

Asa e si bunastarea, un ocean imens de resurse din care poti pescui de fiecare data ce ai nevoie. Trebuie doar sa te lasi cuprins de lumina abundentei, care te inconjoara in fiecare clipa, dar numai tu esti cel care trebuie sa deschida bratele pentru a primi. Ai incredere in dreptul tau de a fi fericit pentru a deschide poarta succesului.

HOROSCOP PESTI

Privesti in perspectiva mai indepartata si descoperi ca poti ajunge la telul tau cel mai important doar daca abordezi inca de pe acum o alta viziune asupra lucrurilor. Nu inseamna ca modul in care ai mers pana aici e gresit, ci doar ca ar mai fi si alte variante, poate mult mai creative si mai curajoase.

E momentul sa iei taurul de coarne si sa pornesti spre acel sens nou, sa deschizi o poarta complet noua. Ca tot ce e nou, te si ingrijoreaza un pic, dar esti totusi optimist ca mergi pe drumul cel bun, detii toate resursele potrivite pentru a face fata acestei schimbari de optica.

