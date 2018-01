HOROSCOP 13 IANUARIE 2018: Trei ceasuri rele în weekend? Cine are scandal în familie

HOROSCOP 13 IANUARIE 2018: Conjunctia formata intre Saturn si Mercur poate aduce schimbari importante in conceptii si atitudini. In unele cazuri, aceste schimbari pot marca un moment de cotitura in viata, o schimbare de perspectiva. Este de asteptat sa fie o zi incarcata, cu activitati numeroase si/sau dificile, care necesita un consum mare de energie.