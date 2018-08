HOROSCOP 22 AUGUST 2018: Un conflict de păreri poate degenera astăzi într-o dispută aprinsă

HOROSCOP BERBEC

Ai nevoie de putina liniste, pentru ca sufletul tau e incarcat de emotii care nu-ti fac deloc bine. Detaseaza-te de toate, ia-ti o zi complet libera si ocupa-te de ceea ce-ti bucura inima. Somn, muzica de relaxare, cateva ore de SPA, orice consideri ca iti umple bateriile merita pus azi in capul listei de sarcini, pentru ca vor restabili nivelul tau optim de energie.

Nu trebuie sa faci nimic din ceea ce iti provoaca stari negative ce teama, de stres, de oboseala fizica sau psihica, deci adu-ti aminte, pentru cateva ore, de tot ce doreste sufletul tau si ofera-i cu generozitate!

HOROSCOP TAUR

Cineva drag sufletului tau are nevoie de o vorba buna, de un ajutor salvator, si ii demonstrezi cate poti face pentru el daca ti-o cere. Esti alaturi de el trup si suflet, il incurajezi, ii oferi motive de speranta, incerci sa participi efectiv la rezolvarea problemelor sale si iti va fi recunoscator pentru binele pe care i-l faci cu draga inima!

Esti capabil de adevarate sacrificii pentru cei la care tii, fiind modul tau de a le intoarce diverse servicii pe care si ei le-au facut pentru tine in momente similare.

HOROSCOP GEMENI

Ceva iti spune sa nu te implici deocamdata intr-o directie aflata inca la inceput. Nu ai toate informatiile de care ai nevoie, ci acestea ar putea sa mai apara pe parcurs. Ar fi bine, asadar, sa mai astepti o vreme pana se vor clarifica detaliile acoperite, deocamdata, de incertitudine.

Si asa esti o fire indecisa, de felul tau, ca atare o astfel de situatie te incurca si mai tare, dar nu trebuie sa renunti, ci doar sa mai astepti o vreme pana se limpezesc orizonturile. Directia e buna, doar momentul nu e potrivit!

HOROSCOP RAC

Desi erai foarte concentrat la un proiect ce parea sa mearga bine, azi apare o alta varianta la fel de tentanta care-ti da peste cap toata organizarea initiala. Esti foarte derutat, pentru ca acum nu mai stii pe ce cale sa mergi, de vreme ce ambele optiuni merita atentie.

Ar fi perfect daca ai duce totul la capat in varianta de pornire, lasand al doilea plan in asteptare. Nici nu stii cum, din ambele idei, se pot naste succese complet diferite si separate, de aceea e bine sa pastrezi in minte alternativa tocmai aparuta ca sa o pui in practica altadata.

HOROSCOP LEU

Esti decis sa pui punct unei stari de lucruri care nu-si mai are rostul. Poate esti nevoit sa spui adio brusc, fara sa mai poti modifica ceva in ultima clipa, de aceea ramai cu un sentiment ciudat ca poate s-ar mai fi putut face ceva ca sa salvezi situatia.

Pregateste-te sa o iei intr-un sens complet nou si, pentru ca de obicei nu esti atat de sigur pe deciziile tale, e si normal sa fii confuz si un pic temator cu privire la ce te asteapta de acum incolo. Mergi pe calea aleasa, fara sa mai privesti inapoi, fara regrete si nostalgii inutile.

HOROSCOP FECIOARA

Esti pus in fata unei decizii si nu stii cui sa dai prioritate: ratiunii sau sentimentelor? Ambele au ceva de spus in problema de fata, dar se pare ca vei asculta doar ce-ti transmite mintea. Ai de ales intre ce a bine sa faci, moralmente vorbind, si ce ti-ar placea tie sa faci.

Emotia trece pe un plan secund, spre regretul tau ca trebuie sa-ti sacrifici sau inabusi din nou dorintele cele mai puternice, dar de data aceasta consideri ca inima ar putea face o greseala, spre deosebire de logica si ratiunea puse in joc ce te vor ajuta sa extragi concluzia cea mai inteleapta.

HOROSCOP BALANTA

Unele lucruri ajung la final, intr-o zi, si nu are rost sa ramai atasat de cele de demult. Lasa trecutul sa se duca, gata, ce a avut de oferit, e deja amintire si ai folosit cu succes. Acum conteaza directia spre care te indrepti, iar viitorul e de-a dreptul promitator, numai ca nu poti vedea viitorul daca tu stai inca blocat in trecut. Deschide poarta care face trecerea dintre ce a fost si ce va fi si asteapta cu incredere ce are viata sa-ti ofere de acum inainte.

Se apropie evenimente minunate, care au legatura cu tot ce ai trait pana acum, semn ca, bune, rele, evenimentele trecute le-au generat pe cele care urmeaza. Asteapta-le cu interes si optimism!

HOROSCOP SCORPION

Principiile tale sunt de neclintit si crezi in ele pana in panzele albe, incat e normal sa fii revoltat sa vezi ca unii le critica, le pun la indoiala sau nu le respecta. Lupta pentru a te face auzit, pentru ca nu sunt decat principii sanatoase si merita sa le scoti mai mult in lumina.

Nu inseamna ca vei face aliati sau adepti, dar macar iti urmezi inima si constiinta si nu te lasi dominat de altii care nu se folosesc de adevar si cinste. Azi ai putea avea castig de cauza intr-o astfel de disputa de idei si principii, pentru ca tu te bazezi numai pe fapte reale, pe bun simt, pe lege, in timp ce altii le ocolesc.

HOROSCOP SAGETATOR

Iubesti frumosul, tot ce provine din si spre inima ta, si oferi cantitati uriase de bunatate si afectiune celor din jurul tau. La aceasta dorinta fantastica de a darui iubire, chiar si o relatie noua e pe cale sa se nasca acum. O intalnire cu cineva care te atrage poate evolua foarte repede spre o poveste frumoasa de dragoste, in care investesti mult, tocmai pentru ca vezi ca sentimentele sunt reciproce.

Dedica-te celor la care tii cu inima deschisa, convins ca si lor le place ceea ce le daruiesti, dar ca si ei au multe de oferit inapoi. Iubirea iti face viata mai frumoasa, de aceea o asezi si azi pe primul plan.

HOROSCOP CAPRICORN

Azi ai curaj sa-ti transmiti gandurile in Univers in mai multe directii simultan, de parca ai avea o legatura directa cu cineva acolo sus care iti asculta lista de dorinte. Nu fi modest, cere mai mult, ai curaj sa visezi cat mai multe, si apoi, odata emise aceste planuri spre cer, crede cu tarie in sansele lor de materializare.

Detii toate resursele sa le vezi atinse, dar cel mai important instrument e gandirea pozitiva. Chiar daca mai incearca unii sa-ti taie elanul, nici nu-i auzi si spui ca visul tau e deja pe cale sa se indeplineasca. Si asa e, urmeaza-ti visele, asadar!

HOROSCOP VARSATOR

Bine ai face daca nu te-ai avanta azi in directia care se deschide in fata ta. E nevoie de multa prudenta, pentru ca se stie ca esti genul de om care se aprinde repede si la primul hop, risca sa se impotmoleasca de tot. Mai asteapta o vreme, pentru ca momentul nu e tocmai prielnic unei actiuni de anvergura.

Ceva iti spune ca nu e momentul, ci mai bine ai mai aduna ceva informatie sau experienta inainte de a porni spre acest nou sens care ti se propune. Te vei lauda cu intuitia de care ai dat dovada azi cand vor incepe sa se iveasca primele probleme.

HOROSCOP PESTI

Un conflict de pareri poate degenera astazi intr-o disputa aprinsa care poate duce la un final nefericit. Ai grija la ce spui, la tonul categoric pe care esti tentat sa-l folosesti, la deciziile transante pe care esti gata sa le iei fara sa chibzuiesti.

Ai putea rupe o relatie ce mergea bine, ai putea pierde un prieten sau ai putea face un gest riscant pe care nu-l vei mai putea repara dupa aceea. Atitudinea agresiva nu te reprezinta, tocmai de aceea, cei care te vad astazi atat de violent, ar putea interpreta gresit nervii tai, gata sa-ti intoarca spatele.

