HOROSCOP 31 mai 2018: Ce v-au rezervat astrele în ultima zi a lunii. Previziunile complete pentru joi

HOROSCOP BERBEC

Daca ideile pe care te-ai bazat nu au dat roade, nu te crampona de acest blocaj, spunand ca nu mai exista solutii. Ba exista foarte multe, deci fii pregatit sa primesti din mers si unele alternative, poate chiar mult mai bune! Roadele cele mai bune nu sunt departe, orizontul e senin si luminos, totul e sa depasesti tu faza aceasta in care ai tendinta ca totul a esuat, ca nimic nu mai merge, ca ai investit degeaba resurse prea multe.

Nu e deloc asa, vei vedea ca investitia ta a meritat, dar nu ai ajuns inca acolo: esti pe calea cea buna!

HOROSCOP TAUR

Se aud vesti bune care aduna lumea in jurul unui punct de atractie de care poate beneficia fiecare in parte intr-un anumit fel. Si tu ai avut un rol la acest succes care merita celebrat cu atata bucurie, poate chiar si cu un iz festiv, pentru ca toata lumea a participat cu ceva la atingerea acestui scop.

Se simte o atmosfera de petrecere in jurul tau si te bucuri din toata inima pentru succesul ce sta la baza acestui moment placut, iar aerul acesta amuzant, relaxant, optimist apropie si mai mult oamenii si strange si mai puternic relatiile cu cei din jur, de parca ati fi o mare familie.

HOROSCOP GEMENI

Arunca o privire in urma, pentru ca undeva in trecut se afla cheia problemei cu care te confrunti astazi. Data trecuta ai rezolvat totul foarte bine, deci ajunge doar sa-ti aduci aminte cum s-au rezolvat lucrurile atunci si sa repeti reteta. Tot in trecut se afla un eveniment cu care te mandresti inca, pe care nu l-a aflat toata lumea, ca atare e bine uneori sa mai treci in revista propriul palmares, ca sa stie toti cu ce te lauzi.

De fapt nici nu e lauda de sine, ci e o simpla informare a celor din jur cu privire la reusitele tale mai vechi si care pot conta si acum.

HOROSCOP RAC

Nu astepta ca visele tale sa se implineasca de la sine. Da, vei ajunge acolo candva, dar, daca ai lua fraiele acestei actiuni, roadele se vor arata mult mai repede. Este deci o chestiune de vointa, de liber arbitru, de implicare personala, in ceea ce vrei sa obtii, pentru ca drumul ar fi mult mai scurt daca ai putea conduce tu masinaria catre succesul dorit.

A spera sa se intample minuni din senin sau a sta la cheremul altora care ti-au promis sa te ajute, nu ar fi decat o prelunga asteptare, cand succesul e mult mai aproape de tine daca pui mana pe unelte chiar tu.

HOROSCOP LEU

Nu-ti displace deloc starea de liniste care s-a lasat peste unele planuri ce nu mai aduceau nimic nou in peisaj. Seamana cu o zi de totala relaxare, in care nu-ti mai bati capul cu problemele de zi cu zi, nici cu piedicile care te tineau pe loc de la o vreme, ci reusesti sa te bucuri de liniste, de relaxare, de o stare de comoditate binefacatoare pentru a-ti recapata buna dispozitie.

Fie ca ai dus sau nu la capat problemele din ultima perioada, azi parca nici n-ar exista, pentru ca pui pe primul plan doar ceea ce face bine sufletului, nu ceea ce te macina pana mai ieri.

HOROSCOP FECIOARA

Planurile tale merg de minune, dar nu inseamna ca trebuie sa te culci pe o ureche si sa astepti sa ajungi la roadele visate. In continuare e nevoie de decizii ferme, de atentie sporita la caile pe care mergi, la resursele de care te folosesti, deoarece succesul tau depinde inca de foarte multi pasi pe care urmeaza sa-i faci de acum inainte.

Daca ai pornit pe un drum, nu inseamna ca de acum lucrurile merg de la sine, ci e nevoie de o continua investitie de energie, idei, timp, eforturi pentru a ajunge acolo unde doresti. important e ca tu sa simti, in adancul inimii, ca e bine ce faci si sa te folosesti de resursele tale cu intelepciune.

HOROSCOP BALANTA

Sfatul tau face bine unei persoane care a alunecat spre depresie. Are impresia ca nimic nu-i mai merge, ca bate pasul pe loc, dar tu esti un exemplu demn de urmat care arata ca orice impas de acest fel e doar o provocare menita sa scoata la iveala resursele fiecaruia.

Cu rabdare, totul e posibil. Si tu ai trecut prin asta si s-a rezolvat totul cu bine, deci ofera-i sfaturile tale intelepte, pentru ca te bazezi pe experiente proprii asumate cu bine. Daca face ca tine, totul va fi mai usor, dar momentan e intr-o pasa proasta si are tendinta de a respinge ajutorul tau.

HOROSCOP SCORPION

Esti un pic cam excentric in ceea ce faci si nu toata lumea intelege de ce actionezi asa. Esti un om inventiv care vine cu solutii originale. Chiar daca multi nu vor fi de acord cu ideile tale si nici cu instrumentele la care apelezi, mergi pe drumul tau mai departe. Ceea ce azi pare ciudat, avangardist, prea original, prea greu de digerat, peste o vreme va fi ceva normal, deci continua sa fii tu cel original, asa cum simti! E stilul tau, deci nu trebuie sa te supui unor regulamente impuse de altii.

Nu conteaza ca tu iti asumi si niste riscuri in sensul pe care mergi, caci tu crezi cu tarie ca poti ajunge acolo prin forte proprii. Cei demodati n-au decat sa nu te asculte!

HOROSCOP SAGETATOR

Ai mare grija la felul in care te adresezi unei persoane aflate in impas, pentru ca tonul tau scapa de sub control si tinde spre rautate si agresivitate. Nu merita nimeni sa-i vorbesti asa, nici macar daca ai motive clare sa ataci, deci tempereaza-ti nervii ca nu cumva sa fii luat de val si sa-i reprosezi lucruri de care nu se face vinovat.

Orbit de agresivitate, ai putea aluneca spre critici injuste pe care celalalt nu le va tolera si poate reactiona la fel de dur. Nu judeca daca nu ai si dovezi certe in acest sens!

HOROSCOP CAPRICORN

Ai toate motivele sa crezi ca planul la care iti aduci contributia va avea urmari dintre cele mai bune. Chiar daca e un demers de lunga durata care te solicita enorm din toate punctele de vedere, deja se contureaza la orizont rezultatele spre care ai pornit alaturi de un grup mai larg de persoane, care au aceleasi interese. Daca va uniti cu totii fortele in acelasi scop, lucrurile vor evolua pe teren mult mai sigur.

Norocul tau e contributia unei persoane mai mature si mai experimentate care a mai trecut prin astfel de situatii si va sfatuieste pe toti ceilalti ce trebuie facut, ca sa nu mai pierdeti timpul pe experimente inutile.

HOROSCOP VARSATOR

Singuratatea a inceput sa te cam apese si simti ca nu mai poti suporta aceasta situatie. Consideri ca ai invatat suficient de multe lectii de viata din aceasta etapa cat timp ai fost lasat de unul singur in tot ce ai avut de infruntat, dar acum te revolti si ceri cerurilor sa te ajute sa gasesti omul sau oamenii potriviti care sa participe la marile tale teluri.

Sigur ca te-ai descurca de minune si fara ajutorul nimanui, dar ai ajuns intr-un punct sensibil in care nu mai stii ce sa faci si de aceea ceri o interventie salvatoare din partea persoanelor potrivite. Nu te multumi cu oricine apare, deci, daca nu e la nivelul dorintelor tale, mai bine ramai singur si cauti in continuare!

HOROSCOP PESTI

E o zi banala, dar nu te deranjeaza deloc monotonia cu care te intalnesti la tot pasul. Daca tot nu apare nimic iesit din comun, iti poti folosi timpul si energia pentru diverse lucruri marunte de care nu aveai timp altadata. Pentru ca nu te impinge nimic urgent de la spate si nici nu esti tras in prea multe directii, iti vei aminti de lista de maruntisuri neimportante pe care ai tot dat-o la o parte candva cu gandul ca-i va veni si ei randul, odata si-odata.

Iata ca acum e momentul sa scoti de la naftalina micile sarcini de care nu te-ai ocupat inainte, dar desi sunt mici, s-au acumulat multe deci tot iti va lua ceva timp sa le stergi de pe lista pe toate.