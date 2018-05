HOROSCOP CASSANDRA: Casa şi familia necesită mai multă energie. O săptămână bună pentru reînnoirea garderobei. Previziuni complete

BERBEC 21.03-20.04: Astrele va stimuleaza energia, ambitia si veti atrage alaturi de dumneavoastra oameni si oportunitati. La mijlocul saptamanii se prefigureaza un castig de bani pe care ii veti folosi pentru a termina un proiect inceput de curand.

TAUR 21.04-21.05: Este o saptamana potrivita pentru a va reinnoi garderoba si pentru a va face planuri de calatorie. Veti face cateva schimbari si poate veti incepe o noua dieta mai sanatoasa. Vreti sa aveti mai multa grija de dumneavoastra si nici cei dragi nu va sunt indiferenti. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Continuati sa va refugiati in trecut si va legati de vechi prietenii. Se pot ivi chiar mici dispute legate de o proprietate. In tot acest amestec de trairi constientizati ca ati realizat totusi mult, iar succesul obtinut se poate imbunatati in viitor.

RAC 22.06-21.07: In aceste zile este momentul potrivit pentru a cere o crestere a veniturilor, o promovare sau veti obtine aprobarea unui proiect important. Relatiile cu prietenii sunt calde, insa cea legata de copiii dumneavoastra se schimba. Vor exista mici discutii, care trec la fel de repede cum au aparut.

LEU 22.07-22.08: Acasa si in familie are loc o mare schimbare. Aveti multe planuri si sperante legate de acestea si va apucati cu ravna sa refinisati si sa reparati, astfel incat sa va simtiti mult mai bine. Aceasta dorinta va imbunatati relatiile familiale, in special ca vreti sa scapati de lucrurile pe care nu le mai doriti.

FECIOARA 23.08-22.09: Zona in care au loc cele mai mari transformari este cea legata de comunicare. Toti cei din jur simt o anumita schimbare in atitudinea dumneavoastra si va veti face auziti mai greu. Aveti tendinta sa va retrageti in propria carapace si sa meditati. Nu este nicio problema, in curand veti reveni.

BALANTA 23.09-22.10: Casa si familia necesita mai multa energie din cauza cresterii activitatii, a haosului, a revoltelor si tensiunilor interne. Din fericire, primiti cadouri si anumite favoruri de la altii. Cel mai mare avantaj al acestei saptamani este ca aveti posibilitatea de a va spori veniturile.

SCORPION 23.10-21.11: Sunteti directi si dornici de a vorbi cu altii. Astrele va indeamna sa va imbunatatiti starea sanatatii si situatia la serviciu. Beneficiati de suficienta energie pentru a finaliza multe din proiectele incepute. Totul este sa va motivati suficient pentru a merge inainte!

SAGETATOR 22.11-21.12: Doua influente foarte diferite se afla in joc in aceasta saptamana. Stresul acumulat se simte si ar trebui sa incepeti sa va ganditi mai mult la dumneavoastra si sa actionati ca atare. Situatia e trecatoare asa ca ingrijiti-va mai mult sanatatea, faceti o schimbare de look sau odihniti-va mai bine.

CAPRICORN 22.12-19.01: Beneficiati de suficienta energie pentru a face fata nevoilor familiei. S-ar putea sa va implicati mai mult ca de obicei in tot felul de activitati legate de copii. Cu toate acestea, cea mai mare schimbare in urmatoarele zile are legatura cu prietenii. Unele evenimente va fac sa apreciati oamenii din viata dumneavoastra.

VARSATOR 20.01-18.02: Intalniri, conversatii, interactiuni cu fratii, ve-cinii sau rudele, iata o combinatie perfecta pentru un program incarcat. Dar, aceasta situatie va place. Relatiile de familie sunt calde iar multi dintre dumneavoastra sunteti dornici sa va redecorati locuinta sau sa faceti ceva pentru a fi mai atractiva. Succes!

PESTI 19.02-20.03: Banii sunt prezenti in mintea dumneavoastra in aceste zile. Asta inseamna ca va ganditi la modul cum ii veti castiga si la unele cheltuieli majore. Urmeaza o saptamana fericita, mai ales ca relatiile sunt calde si multumitoare. Nu uitati ca frumusetea este in ochii privitorului.