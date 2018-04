Horoscop chinezesc Anul Tigrului. Cum sunt persoanele născute în Anul Tigrului

Horoscop chinezesc Anul Tigrului. Anul Tigrului este al treilea din zodiac chinezesc. Zodiacul chinezesc are 12 zodii: Sobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Sarpe, Cal, Capra, Maimuta, Cocos, Caine, Mistret. Fiecare an se va repeta o data la 12 ani. Afla aici cum sunt copiii nascuti in Anul Tigrului.