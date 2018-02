Horoscop dragoste săptămâna 12-18 februarie 2018. Decizii hotărâtoare pentru patru zodii

Horoscop dragoste. Berbec

O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima.

Horoscop dragoste. Taur

O perioada cu decizii importate in ceea ce priveste relatia de cuplu. Incearca sa nu fii arogant, indiferent ce hotarasti. Roata are obiceiul sa se intoarca si totul sa fie in defavoarea ta.

Horoscop dragoste. Gemeni

Simti nevoia de mai multa dragoste, mai multa afectiune. Si daca nu ai parte de toate astea in relatia de cuplu te simti frustrat. Spune ce ai pe suflet pentru ca partenerul sa-ti stie nevoile si sa actioneze in consecinta. Altfel pot aparea tensiuni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.