HOROSCOP FENOMEN RAR şi MAJOR. Nicio planetă nu este în mişcare RETROGRADĂ pâna în MARTIE 2019! Ce aduce UNIC pentru ZODIA TA

Dar ce inseamna, pentru noi toti colectiv si pentru fiecare zodie in parte, faptul ca TOATE planetele merg tot inainte, fara urma de incetinire, oprire, frana, repornire?

Pe 6 ianuarie, Uranus a iesit din retrograd si s-a alaturat celorlalte planete aflate deja in miscare directa. Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun si Pluto, toate merg cu gratie si armonie inainte.

Cand planetele sunt toate in miscare directa, se deschide o puternica si imensa fereastra in timp, prin care avem parte de progres rapid in toate domeniile vietii noastre.

Sunt ani la rand cand asa ceva nu se intampla si suntem "sicanati' de astre prin diverse blocaje sau amanari din drumul spre viitor. Insa acum avem semaforul pe verde aprins, avem unda verde sa ne lansam cele mai importante planuri, relatii, vise si sa si vedem cum are loc un progres imens.

Foloseste acest interval de timp pentru ca va dura doar pana pe 5 martie 2019 cand Mercur intra in primul retrograd al anului. Vom avea o scurta fereastra de timp, tot asa cu toate astrele in miscare directa, din 28 martie – cand Mercur iese din retrograd – pana in 10 aprilie, cand intra Jupiter in retrograd.

Apoi, absolut tot anul va fi plin de diverse tranzite retrograde, fiecare cu tema sa, provocarea si lectia sa pentru noi.

CE INSEAMNA RETROGRAD?

Cand se spune ca o planeta este retrograda, indiferent de planeta, ea se misca inapoi pe cer din punctul nostru de vedere de pe Pamant. Desigur, nicio planeta nu se misca cu adevarat inapoi in miscarea sa in jurul Soarelui. Dar astrologia, stiinta analizei si interpretarii miscarilor astrelor pe Cer privite de pe Pamant, este creata de oameni, locuitorii Terrei, swi se bazeaza strict pe perspectiva noastra de aici. De aici de pe Pamant, oamenii observa schimbarea importanta cand o planeta are viteza mai lenta (si planurile sau relatiile noastre capata viteze lente), cand ingheata pe cer (totul in viata noastra se opreste ca intr-o statie de tren), cand se misca inapoi (trebuie sa ne revizuim planurile actuale sau sa revizitam trecutul) sau reporneste tot inainte (putem si noi sa avansam cu vant in pupa inainte spre viitor).

Miscarile retrograde par sa ne bantuie si prezinta un mare interes printre oameni, dar de fapt ele sunt binecuvantari deghizate. Ele ne permit momente de respiro pentru a face ajustari in planuri sau sa retraim o lectie karmica cu care trebuie sa ne reconectam pentru a vindeca si rezolva ce a ramas nerezolvat in trecut, ca sa putem sa ne atingem potentialul cel mai inalt in viitor.

RELATIILE MERG TOT INAINTE

In 2018, am avut un Venus retrograd foarte dificil si relatiile ne-au fost testate. Orice problema ascunsa din vietile de iubire si parteneriate a fost adusa la lumina pentru a fi confruntata. Daca a aparut un fost/fosta, a insemnat ca fie ti s-a dat sansa sa reiei relatia fie sa iti dai seama ca nu e ce ai nevoie. Relatiile subrede sau nepotrivite au fost scuturate pentru ca problemele sa se rezolve sau sa apara despartirea.

In aceasta fereastra norocoasa de timp pana in 5 martie, Venus va fi in forma maxima si e un timp excelent sa incepi relatii, sa te logodesti sau sa te impaci un un fost daca ati analizat matur ca este cel mai sanatos pentru voi asa.

PROIECTELE SI PLANURILE MERG TOT INAINTE

Marte este coordonatorul energiei, determinarii si vointei noastre de a persevera. Cu Marte direct acum, suntem asigurati ca e o perioada ideala sa lansam proiecte si campanii noi, produse noi sau sa incepem o noua cariera.

Saturn – care coordoneaza longevitatea, responsabilitatea si detaliile bine facute pentru succes pe termen lung – se misca si el fericit tot inainte pe Cer. In Capricorn, el ne promite oportunitati de afaceri excelente si fructe culese ca urmare a muncii bine facute.

Mercur – care coordoneaza comunicarea, contractele, afacerile, tehnologiile – este si el in miscare directa pe Cer, deci toate aceste zone ale vietii noastre cunosc progres si crestere. Daca ai avut proiecte cu diverse amanari, obstacole, blocaje in ultimii ani sau mai exact in ultimele 7 luni din 2018, acum este timpul sa bandajezi ranile si sa treci inapoi la treaba pentru a te duce pe urmatorul nivel de evolutie.

NOROCUL ESTE DE PARTEA NOASTRA

Jupiter, divina noastra planeta de miracole si binecuvantari, va fi extrem de fericit in timp ce canta spre tot inainte in Sagetator, locul sau preferat, casa sa. Aici, Jupiter exprima cel mai bine norocul sau pentru vietile noastre, deci asteapta-te la vesti bune fenomenale si dezvoltari in lunile urmatoare. Orice se lanseaza, incepe sau este semnat acum va fi binecuvantat si aduce oportunitati pe termen lung.

Uranus, planeta revolutiei, transformarii si schimbarii, merge direct in Berbec pentru ultima data pana peste 84 ani, va scutura temele sale preferate aici pana cand se muta in Taur pana in 2026. Uranus ne ajuta sa evoluam la cele mai mari nivele si ne scutura de ce e vechi si inutil. Este si planeta geniului, deci este un timp fenomenal sa scoti din tine idei creative si sa gandesti neconventional. Poate aparea ceva urias care sa iti schimbe viata pentru totdeauna.

Neptun, planeta imaginatiei noastre, a iubirii divine si credintei, mergand prin Pesti direct, ne sustine puternic si fara obstacole creativitatea. Acum te poti uita la visele tale si la marile sperante dar si la ideea de suflet pereche si sa vezi cum capata viata.

Universul vrea sa avem viata pe care ne-o dorim dar este important ca noi sa ne-o construim si sa actionam cu curaj si credinta spre a o gasi. Nu putem sa stam pasivi si doar sa ne rugam. Trebuie sa ne facem treaba ca sa aratam Universului ca vorbim serios ca vrem ceea ce spunem ca vrem !

CAND SE VA MAI REPETA?

Din fericire pentru noi, anul 2020 are si el o perioada binecuvantata cu asemenea tip de energie. Foloseste din plin acest timp din 2019 ca sa iti impingi puternic inainte relatiile, proiectele, oportunitatile profesionale si contractele. Dupa ce planetele incep sa intre in dansul lor retrograd restul anului, nu vom mai avea o cale asa de deschisa de la Univers pana pe 10 ianuarie 2010.

Fa-ti lista cu tot ce doresti sa realizezi in toate domeniile vietii tale, apoi pe masura ce trec lunile, vei fi multumit ca ai actionat la momentul potrivit cu astrele zambind spre tine. Fie ca stelele sa iti fie prietene !

Ce inseamna pentru zodia ta acest fenomen rar si benefic cu nicio planeta retograda pana in 5 martie 2019 ?

BERBEC

Te-ai gandit mai intens in ultimul timp sa pleci din oras spre o zona mai putin urbana, poate cu locuinta definitiv, sau invers, sa te duci sa locuiesti in (alt) oras ? Pregateste-te sa iti revizuiesti situatia imobiliara pentru ca te pot astepta schimbari.

Jupiter te sustine in zona expansiunii, deci profita de orice ocazie ca sa iti extinzi orizonturile. Vei avea noroc si pentru calatorii internationale, mai ales daca vrei sa inveti prin noi experiente. Poti sa te dezvolt si ramanand mai aproape de casa, deci investeste in tine, vei gasi oportunitati de crestere peste tot. Conecteaza-te cu oameni de suflet si pe care ii simti ca facand parte din viitorul tau. Neptun te va ajuta pe directia spiritualitatii si gandurilor subconstientului, deci nu uita sa iti asculti intuitia, vocea interioara care iti da directia buna.

TAUR

Esti pregatit pentru schimbari semnificative in bine ? Uranus, planeta inovatiei, este aici ca sa te ajute sa iti imbratisezi creativitatea si rebelul din tine. Te poti simti ca si cum creierul se restarteaza, ambitiile si vocea interioara ies la suprafata cu tarie pentru a te reafirma cine esti de fapt.

Jupiter si Venus iti dau o mana de ajutor financiara si in relatii. Daca ai nevoie sa imprumuti bani, ii vei avea dar studiaza inainte detaliile implicate.

Totodata, esti binecuvantat cu aventuri, cresteri si oportunitati de calatorie. Fa-ti asadar timp sa iti extinzi orizonturile.

GEMENI

Fii deschis la schimbari in aceasta perioada. Luna, care este coordonatorul tau financiar, a fost in eclipsa totala pe 21 ianuarie, iar eclipsele lunare inseamna finaluri si finalitate, dar fiecare final vine cu noua intelegere a cum este mai bine de fapt sa mergem inainte. Fii pregatit pentru ce iti aduc toate astrele ce merg direct acum !

Jupiter este aici sa iti umple relatiile apropiate cu noroc, deci relatiile actuale pot atinge puncte de cotitura importante. Daca nu iti sta mintea la iubire, Jupiter te va sustine spre parteneriate fantastice in afaceri sau arta.

