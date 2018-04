HOROSCOP NICOLETA SVÂRLEFUS: Luna noua şi Mercur în Berbec influenţează karma fieacărei zodii. Pot apărea conflicte vechi

HOROSCOP NICOLETA SVÂRLEFUS: Săptămâna aduce noutăți în relațiile cu anturajul apropiat, dar și în segmentul domestic. Este nevoie de o reorientare a scopurilor personale și de o curățenie drastică printre persoanele cărora le acorzi încredere

- O Luna noua puternica, este despre noi si despre ce vrem, despre initiative si decizii, despre curaj si individualitate

- Acest moment este unul al adevarului despre cine suntem si ce vrem sa fim in continuare. Sau ce NU mai vrem. Este despre primul pas. Despre DA sau NU. Despre nou, revolutie si reinventare, despre tot ce nu am avut curaj sa declaram ca vrem in 7 ani de zile- practic, ultima strigare pentru un START curajos in viata. Nu neaparat despre a ne grabi sa facem ceva, ci despre a recunoaste ce suntem si ce vrem.

Cheia Genelor care corespunde gradului 26 (al Lunii noi in Berbec): Cheia 42

Umbra acestei chei este asteptarea (in statia sperantei): va veni o zi cand va fi bine, toate se vor aseza, noi vom fi fericiti. Vom avea banii de care avem nevoie, visele ni se vor implini si vom putea in sfarsit sa ne relaxam si sa ne bucuram de viata aici si acum. Dar pana atunci nu. Amanam la nesfarsit pana cand imbatranim si atunci este prea tarziu. Visam ca undeva in viitor va fi mai bine si mai frumos decat in prezent.

Orice asteptare, a unui moment care va veni intr-o zi, este inutila. Asteptarea iti da viata peste cap.

Asteptarea nu este in sine rea, dar atasarea de ea, da. Pentru ca limiteaza si inchide, ne face sa pierdem tot ceea ce poate oferi momentul prezent.

Aceasta Umbra se poate manifesta in doua moduri:

Represiv- atasarea de ceea ce este, rezistenta la schimbare, la trecerea timpului... oameni care trag de viata, de oameni, de timp. Nu vor ca situatiile sa se schimbe, sa ia sfarsit, pentru ca nu accepta moartea si renasterea lor.



Reactiv- fragmentat. Nu duc nimic la bun sfarsit. Evita sa isi ia angajamente ca sa evite dezamagirea. Vor relua mereu acelasi ciclu de la capat, intr-o alta forma. Acest lucru poate fi un dezastru pentru relatii si viata financiara.

DARUL cheii 42 este #DETASAREA

Detasarea nu inseamna sa nu simti. Ci chiar simti mai mult cand nu lasi umbrele asteptarii sa umbreasca momentul prezent.

Detasarea implica multa iubire si incredere in viata. Implica sa te abandonezi umanitatii si lucrurilor obisnuite... Sa te bucuri plenar si sa traiesti constient fiecare moment asa cum este.