Horoscop pentru finalul săptămânii, cu Camelia Pătrăşcanu. Planetele din Taur sunt susţinute de cele din Capricorn

Planetele sunt Taur sunt splendid sustinute de cele din Capricorn: Saturn, Pluto, Marte. Toate au un potentia tensionant si conflictual. Si asta e bine. Nemultumirile acumulate pana acum ne arata ca trebuie sa facem ceva, sa plecam din punctul in care ne aflam in viata noastra. Dar atentie, cand luam o decizie ne eliberam de nemultumiri. Le lasam deoparte. Pentru ca ele ne pot tenta sa luam decizii reparatorii. Ori pentru sporul si abundenta pe care ni el dorim nu este suficienta o reparatie. Asa ca atunci cand hotaram ce facem mai departe, ce vrem sa incepem, ce vrem sa schimbam, sa ne bazam pe ce vrem sa aducem in viata noastra si nu pe ce ne displace si vrem sa eliminam.