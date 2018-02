Horoscop sănătate pentru săptămâna 7-13 februarie 2018. Ce să faci ca să fii sănătos

Horoscop sanatate. Berbec

Zona inferioara a soldurilor si organele aferente acesteia sunt activate. Mercur guverneaza casa a 5-a a abdomenului superior, inima, ficatul, vezica biliara si intestinele. Pot aparea probleme digestive cauzate de starea de agitatie in care intri. Este recomandat sa consumi doar alimente usoare, sa te odihnesti si sa nu pui si mai multa presiune pe organism cu sarcini solicitante din punct de vedere fizic sau intelectual. Oboseala te poate face vulnerabil la raceli.

Horoscop sanatate. Taur

Casa a zecea a genunchilor, oaselor si incheieturilor este activata de catre Mercur si Soare. In plus, Mercur va avea un cuvant de spus si asupra casei a patra a inimii, plamantilor, pieptului si diafragmei. Este recomandat sa fii foarte atent la ce mananci. Pot aparea arsuri gastrice. Imprieteneste-te cu ceaiul de ghimbir. Si oasele sunt sensibile, de aceea este recomadat sa consumi alimente bogate in calciu: spanac, soia sau bame. Aspecte carora ar trebui sa le acorzi o atentie sporita sunt legate de plamani si starea emotionala. Este recomandat sa te relaxezi mai mult.

