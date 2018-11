Horoscop SAPTAMANAL 12-18 noiembrie 2018. Alte 3 MARI SCHIMBARI la rand cu Venus, Mercur si Marte! Cosmosul isi continua turul de forta

Suntem la capatul unui maraton astral impresionant : Nodurile Lunare ce ne spun totul despre karma si destinul nostru si-au schimbat semnul pentru urmatorii 2 ani, ajungand dupa 19 ani in axa Rac – Capricorn (tu stii unde erau Nodurile Lunare cand te-ai nascut si ce spun despre destinul tau? Daca nu, citeste aici) ; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani, ca sa verifice ultima data ca lectiile din acesti ultimi ani sunt intelese si integrate ; Luna Noua a fost in Scorpion, ajutandu-ne sa iertam si sa fim iertati, abia apoi sa mergem mai departe ; iar Jupiter, Marele Benefic, cea mai mare planeta a sistemului solar, Lordul norocului, belsugului si oportunitatilor reajunge acasa in Sagetator pentru urmatoarele 13 luni, impactandu-ne tot anul 2019 cu energia sa.

Acest context puternic ce se simte in fiecare dintre noi ar fi fost suficient ca sa luam o pauza ca sa ne acomodam cu aceste energii.



Dar nu! Saptamana curenta 12-18 noiembrie vine cu alte 3 evenimente, alte energii, alta acomodare necesara! Dealtfel, intreaga luna noiembrie este una cum rar apare in Cosmos, asa cum este descris in detaliu aici in Horoscopul lunii noiembrie 2018.



In aceasta saptamana, incepe tranzitul Marte in Pesti 2018 care lanseaza o cu totul alta tema energetica. A doua zi, Venus revine in Balanta la miscarea directa dupa 6 saptamani de retrograd si in aceeasi zi Mercur in Sagetator intra in retrograd ultima data pe 2018, ne asteapta o saptamana extrem de intensa si interesanta din nou!



Marte va fi in sextil cu Uranus doar cateva zile inainte, ajutandu-te sa gasesti solutii inovative

si sa rezolvi probleme ce ti-au stat pe cap si te-au zapacit toata vara. Dar sa le luam pe rand…



Aceasta saptamana 12-18 noiembrie 2018 este una de schimbari, de inversari si de solutii geniale!

1. Intai, Joi 15 noiembrie, Marte ajunge in Pesti unde ramane pana la 1 ianuarie 2019. Insa in zilele de pana Joi, Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai! – isi face ultima miscare rebela. Care ii e dorinta si miza? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti. Deci, ce poti obtine cu aceasta energie pe ultima suta de metri a lui Marte in Varsator? Daca ai fost blocat toata vara pe un subiect sau situatie si ai cautat solutii in mod activ, poti experimenta o mare revelatie si miscare inainte zilele acestea! Nu lasa oportunitatea sa treaca pe langa tine, fa schimbarile si experimenteaza noul mod de a face lucrurile. Marte este planeta ce ne da energia fizica pentru actiune si pasiune. Este acea forta care te impinge inainte sa actionezi si sa reactionezi, sa iei initiativa, sa faci miscari curajoase si sa conduci dupa propriul tau exemplu. Energia sa este intensa si poate fi atat pozitiva cat si negativa. Marte te poate face romantic pasional dar si un sclav al simturilor. Te poate face viteaz dar si violent, un razboinic dar si un ingrijorat.



Marte, planeta actiunii, energiei, fortei, pasiunii violente, a impulsurilor ajunge in sensibilul Pesti. Aici, Marte nu prea este in apele sale consacrate, deci trebuie sa se adapteze.



Marte in Pesti nu mai este asa de razboinic, din contra. Acum, multi dintre noi ne putem simti mai putin motivati, mai ambigui in fata deciziilor. Pestii sunt semn mutabil cu o energie incredibil de complexa ; majoritatea ne putem simti ca si cum suntem trasi in mii de directii diferite care fac procesul de decizie si actiune mult mai dificil.

In acest tranzit mistic, vom actiona din dorinte spirituale si emotionale, nu din impulsurile puternice de a ne implini dorinte capricioase. Vedeti diferenta? In plus, energia Pestilor este cu compasiune si fara egoism, deci ne va fi usor sa facem actiuni punand pe altii inaintea noastra. Este o energie potrivita si specifica sarbatorilor de Craciun, nu-i asa?



Ati auzit expresia “lasa-te sa avansezi o data cu fluxul”? Despre asta este vorba cu Marte in Pesti : Marte inseamna “avansezi” si Pesti este simbolului fluxului vietii in sine. Sa ne lasam asa pana dupa Revelion! Avem nevoie!



2. Vineri 16 noiembrie, zi puternica cu dublu eveniment. Mai intai, Mercur planeta comunicarii si gandurilor intra in miscare retrograda in Sagetator si revine in directa pe 6 decembrie in Scorpion (pe 1 decembrie ajunge in Scorpion). Acest ultim tranzit al lui Mercur retrograd in 2018 este ceea ce avem nevoie ca atmosfera de final de an : sa revizitam imaginea de ansamblu a propriei vieti dar si a ultimului an, mai ales ce am invatat in ultimele luni. Intelegeti de ce nu este un timp pentru a lua decizii majore? Sa il folosim ca sa testam noi idei si sa incheiem socotelile cu trecutul, ca dupa aceea, dupa 6 decembrie sa mergem cu motoarele turate spre Craciun, cu Mercur direct! Vom reveni cu articol despre ce sa faci si ce sa nu faci cat timp Mercur e retograd pe acest final de an.



3. Tot Vineri, planeta iubirii, armoniei, relatiilor Venus revine in miscare directa. Dupa 6 saptamani cu Venus retrograd prin Scorpion si apoi Balanta, acum ne mai revenim la o energie benefica si armonioasa in cuplu si relatii. Venus nu doar ca revine la starea sa normala, tranzitul direct (intra rar in retrograd, cam la 18 luni) dar este in Balanta. Nu sarim totusi imediat sa judecam o relatie, sa luam decizii in cuplu. Dupa orice miscare retrograda, mai urmeaza cam 2 saptamani pana cand planeta este total angrenata in miscarea directa. Deci, cu blandete, spunem multumesc tuturor clarificarilor, schimbarilor, despartirilor, impacarilor, noilor iubiri, vechilor dureri vazute si curatate sub Venus retrograd. Din decembrie, Venus va fi cu motoarele turate la maxim pentru binele nostru.



Saptamana analizata 12-18 noiembrie este si ultima saptamana traita cu Soarele in Scorpion pe 2018.

Din 22 noiembrie, vom intra in sezonul Sagetatorului iar Jupiter in Sagetator va incepe din plin sa ne aduca norocul si oportunitatile mult promise pentru 13 luni!



Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul

saptamanal pentru 12-18 noiembrie 2018:



Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, este o saptamana ce iti ofera contextul de a pune la punct, clarifica si finaliza unele aspecte care te-au preocupat sau ti-au dat bataie de cap in ultimul timp. Nu vei fi singur in asta, pentru ca oamenii care tin la tine iti sustin cauza. Foloseste saptamana pentru a indrazni sa iei initiativa si sa planifici viitorul fara frica si ezitare, energiile astrale te sustin. Initiativa suplimentara, inspiratia si motivatia sunt ideale ca sa iasa totul bine.

Totodata, este un timp tocmai bun pentru destul de multe distractii dar si pentru schimbari ce se vor intampla rapid si destul de placut, fara incidente. Poate ca nu vei termina totul, dar macar pui mecanismele in functiune. Uneori a porni este cel mai greu lucru, deci profita de aceasta energie impulsiva inainte ca Marte sa intre de Vineri in sensibilul Pesti.



Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, in ultima vreme este posibil sa fi constatat ca un anumit mod de a gestiona lucrurile nu iti aduce rezultatul dorit. Da-ti timp ca sa iti dai seama cu claritate ce ai facut gresit si revizuieste-ti metodele ca sa obtii succesul. In mijlocul acestui torent de schimbari, este bine sa ramai in control. Planifica-ti miscarile si focuseaza-te doar spre viitor. Nu neglija oamenii care au nevoie de tine pentru ca si tu vei avea nevoie de ei.



Cosmosul iti da o portie de incredere de sine, putere fizica, vitalitate si curaj pentru ce ai nevoie. Este un timp excelent si pentru activitati fizice de orice fel precum munca manuala, exercitii fizice, activitati sportive competitive, sex. Deci rezolva-ti proiectele puse deoparte in trecut ca sa te poti ocupa cu incredere de sine si de partea fizica a vietii tale.

